DJ MÄRKTE USA/US-Inflation schürt Zinssenkungsfantasie - Aktien stagnieren

DOW JONES--Trotz günstig ausgefallener Preisdaten aus den USA zeigen sich die Indizes an der Wall Street im Frühgeschäft am Mittwoch nur behauptet. Dazu hat sich US-Präsident Donald Trump zu Wort gemeldet, er sorgt aber zugleich für Verwirrung. Das Abkommen mit China sei unter Dach und Fach, es müsse aber von ihm und seinem chinesischen Pendant Xi noch unterzeichnet werden, so Trump. China werde "im Voraus" wichtige Seltene Erden und Magnete liefern (...), so der Präsident weiter und dann eher unverständlich: "Wir erhalten insgesamt 55 Prozent Zölle, China erhält 10 Prozent".

Dass die Aktienkurse nicht steigen, dürfte daran liegen, dass Details der Vereinbarung noch weitgehend im Unklaren sind. Hauptziel der US-Seite war, China dazu zu bewegen, die Ausfuhren von Seltenen Erden und Magneten wieder zu vereinfachen. Der Gegenseite dürfte es vor allem darum gegangen sein, dass Restriktionen auf Exporte von Chips nach China gelockert werden. Zudem kommt negativ an, dass das Berufungsgericht in den USA bestätigt hat, dass die Trump'schen reziproken Zölle bis zur endgültigen Klärung bestehen bleiben dürfen. Das Gericht will die Prüfung des Falles beschleunigen, gleichwohl erst am 31. Juli die Argumente hören.

Die Europäische Union geht unterdessen davon aus, dass sich ihre Handelsgespräche mit den USA über die von Präsident Donald Trump gesetzte Frist vom 9. Juli hinaus verlängern könnten, wie Bloomberg berichtet. Der Dow-Jones-Index gibt um 0,1 Prozent nach auf 42.835 Punkte. Der breite S&P-500-Index bewegt sich ebenso kaum, die Nasdaq-Indizes kommen um bis zu 0,2 Prozent zurück. Die Ölpreise steigen um bis zu 2 Prozent.

Die US-Verbraucherpreise sind im Mai im Monatsvergleich etwas weniger gestiegen als erwartet, im Jahresvergleich zumindest in der Kernrate ebenso. Das schürt Zinssenkungsfantasie. Analysten zufolge könnte die US-Notenbank im September wieder an der Zinsschraube drehen. Am Anleihemarkt sinkt die 10-jährige Rendite dazu passend um 4 Basispunkte auf 4,44 Prozent.

Tesla-Aktie zieht an

Die Tesla-Aktie legt im Anfangsgeschäft um gut 2 Prozent zu. Tesla-Chef Elon Musk hat seine jüngsten Angriffe auf Präsident Trump als "zu weit gegangen" bezeichnet. Das dürfte Sorgen vor Retourkutschen durch Trump gegen die Musk-Unternehmen Tesla und SpaceX mildern. Zudem kündigte Musk an, dass Tesla voraussichtlich am 22. Juni einen lang erwarteten Robotertaxi-Service starten werde.

Meta Platforms liegen ein halbes Prozent höher. Das Unternehmen befindet sich Kreisen zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen, rund 14 Milliarden Dollar in Scale AI zu investieren und den CEO des Startups bei sich einzustellen, um die KI-Entwicklung zu leiten.

Der Videospielehändler Gamestop hat im Quartal sinkende Umsätze verzeichnet, schrieb aber schwarze Zahlen. Der Kurs des "Meme-Urgesteins" gibt um 4,5 Prozent nach. Für General Motors geht es um 0,9 Prozent nach oben. Der Autohersteller gibt 4 Milliarden Dollar aus, um mehr Fahrzeuge in den USA zu produzieren und so seine Belastung durch Zölle zu reduzieren. First Solar wurden von Jefferies auf "Buy" von "Hold" erhöht. Der Kurs steigt um 4,5 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.834,62 -0,1% -32,25 +0,8% S&P-500 6.032,01 -0,1% -6,80 +2,1% NASDAQ Comp 19.695,53 -0,1% -19,46 +2,1% NASDAQ 100 21.903,39 -0,2% -38,53 +4,4% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:01 % YTD EUR/USD 1,1458 +0,3% 1,1425 1,1427 +10,4% EUR/JPY 166,32 +0,5% 165,52 165,47 +1,6% EUR/CHF 0,9406 +0,1% 0,9396 0,9392 +0,6% EUR/GBP 0,8486 +0,3% 0,8462 0,8455 +2,3% USD/JPY 145,16 +0,2% 144,88 144,81 -7,9% GBP/USD 1,3502 +0,0% 1,3502 1,3516 +7,8% USD/CNY 7,1860 +0,0% 7,1829 7,1809 -0,4% USD/CNH 7,1999 +0,1% 7,1895 7,1884 -1,9% AUS/USD 0,6511 -0,2% 0,6524 0,6525 +5,4% Bitcoin/USD 109.443,65 -0,4% 109.878,25 108.558,95 +17,8% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,16 64,7 +2,3% 1,46 -10,0% Brent/ICE 67,86 66,6 +1,9% 1,26 -11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.330,04 3.323,20 +0,2% 6,84 +26,6% Silber 31,55 32,02 -1,5% -0,47 +14,6% Platin 1.114,40 1.073,27 +3,8% 41,13 +22,6% Kupfer 4,81 4,90 -1,9% -0,09 +18,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

