Witten/Münster (ots) -Die Private Universität Witten/Herdecke (UW/H) und die Strategie-, IT- und Managementberatung zeb beabsichtigen, auf dem Gebiet der bank- und finanzwirtschaftlichen Forschung und Lehre eng zusammenarbeiten. Nach der gemeinsamen Erklärung von Prof. Dr. Martin Butzlaff, Präsident der UW/H, und von Dr. Markus Thiesmeyer, Managing Director des zeb', ist es oberste Zielsetzung, eine institutionelle Zusammenarbeit zwischen der Universität und der Unternehmensberatung zu etablieren. Unter dem Dach der UW/H soll ein berufsbegleitendes Bildungsangebot im Bereich "Finanzdienstleistungen, Finanzen und Banken" aufgebaut werden. Darüber hinaus sollen gemeinsam drittmittelfinanzierte Forschungsaktivitäten entwickelt werden.Das neu gegründete zeb.Institut für Finanzdienstleistungen wird von Prof. Dr. Michael Lister geleitet. Es wird als An-Institut der Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft der UW/H geführt. In enger Anbindung und Abstimmung mit dieser Fakultät, werden ein berufsbegleitender Bachelor sowie ein berufsbegleitender Masterstudiengang angeboten: Diese Studiengänge richten sich insbesondere an Mitarbeitende aus Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche sowie an Mitarbeitende von Finanzintermediären. Die Philosophie des Beratungshauses zeb basiert seit jeher auf der Idee, dass wissenschaftliche Erkenntnisse zu praktischem Nutzen für Unternehmen führen sollen. Dieses Prinzip greift dasjetzt gegründete Institute for Financial Services auf und verpflichtet sich so dem Praxistransfer in Forschung und Lehre im Rahmen berufsbegleitender Studiengänge. Der Tradition der Universität Witten/Herdecke folgend, werden auch diese Studiengänge die kritische Reflexionskompetenz und kreative Problemlösungsfähigkeit der Studierenden nachhaltig fördern und fordern.zeb-Chef Dr. Markus Thiesmeyer zeigt sich hoch erfreut über die vereinbarte Kooperation: "Die UW/H erhält seit Jahren Top-Bewertungen für Lehre und Forschung und gehört zu den beliebtesten Universitäten Deutschlands. Insbesondere im großen Praxisbezug sehe ich vielfältige Möglichkeiten für Synergieeffekte zwischen der Universität und uns als Beratungshaus." Der Präsident der Universität, Prof. Dr. Martin Butzlaff, betont den Mehrwert der Kooperation: "Wir sind uns sicher, dass wir mit dem zeb einen sehr kompetenten Partner an der Seite haben, der unsere Werte teilt und mit dem wir weitere Netzwerke in der Finanzindustrie erschließen können. Die geplanten, berufsbegleitenden Studiengänge ergänzen unser Studienangebot im Bereich Management und Unternehmertum ebenso wie unsere interdisziplinären Studiengänge wie Philosophie, Politik und Ökonomik oder auch Wirtschaft, Politik und Recht. Wir bearbeiten damit Themen, die für die Zukunft unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft hoch relevant sind."Pressekontakt:Dr. Matthias KuckSenior Advisor, Public & International AffairsPhone: +49.251.97128187E-Mail: matthias.kuck@zeb.deOriginal-Content von: zeb consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119614/6053405