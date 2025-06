Mainz (ots) -Die Geburtstagsparade zu Ehren des britischen Königs Charles III. ist am Samstag, 14. Juni 2025, von 11.00 bis 14.35 Uhr live im ZDF sowie in Web und App des ZDF zu sehen. "ZDF Royal"-Moderatorin Christina von Ungern-Sternberg begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer aus London, vom Canada Gate, mit Blick auf den Buckingham Palace, wo die Parade startet. Gemeinsam mit ZDF-Königshaus-Expertin Julia Melchior und mit Korrespondentin Hilke Petersen, Leiterin des ZDF-Studios in London, führt sie durch die Live-Übertragung der traditionellen Zeremonie.Jedes Jahr wird der Geburtstag des britischen Souveräns offiziell mit der Parade "Trooping the Colour" gefeiert - und das schon seit mehr als 260 Jahren. König Charles III. wird seine dritte Geburtstagsparade als König erleben: Hatte er 2023 gemäß der alten Tradition auf dem Rücken eines Pferdes an der Parade teilgenommen, ist zu erwarten, dass er diesmal - wie schon im vergangenen Jahr - die Zeremonie mit Königin Camilla in einer Kutsche begleitet."Trooping the Colour" wird mit den Regimentern der königlichen Garde auf dem Horse Guards Parade, dem großen Paradeplatz in London, gefeiert. Mehr als 1400 paradierende Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker kommen jedes Jahr im Juni zu einer Darbietung militärischer Präzision und Reitkunst zusammen.Die Parade zieht vom Buckingham Palace über die Mall zur Horse Guard's Parade, begleitet von Mitgliedern der königlichen Familie zu Pferd und in Kutschen. Die Vorführung endet mit einem Vorbeiflug der Royal Air Force, der von Mitgliedern der königlichen Familie vom Balkon des Buckingham Palace aus beobachtet wird. Als Reporter vor Ort kommentiert ZDF-Korrespondent Wolf-Christian Ulrich die diesjährige Militärparade. Über das Live-Ereignis in London berichtet zudem das Online-Nachrichtenangebot ZDFheute.KontaktBei Fragen zu de "ZDF Royal" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "ZDF Royal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfroyal) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"ZDF Royal" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/zdf-royal-138)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6053407