2023 ist das niederländische Unternehmen Vanmoof finanziell in Schieflage geraten. Unter einem neuen Besitzer folgt nun das Comeback. Wie stehen die Chancen auf Erfolg? Wir sind aufs neue Vanmoof S6 gestiegen. Während Radfahrer:innen in Deutschland bisweilen hart um die Aufmerksamkeit von Autofahrer:innen kämpfen müssen, fährt es sich in Amsterdam deutlich entspannter. In der Stadt gibt es viele Fahrradstrassen, in 80 Prozent des Stadtgebiets ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...