Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Sonntag, 15. Juni 2025, 12.00 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzVor 25 Jahren, im Juni 2000, übernahm Kiwi die Moderation des Fernsehgartens. Heute feiern Wegbegleiter, prominente Gäste und internationale Stars mit ihr eine große Jubiläumsparty.Gäste: Joachim Llambi, Guido Maria Kretschmer, Lutz van der Horst, Katja Ebstein, Marianne Rosenberg, Eko Fresh, Johnny Logan, Guildo Horn, Tom Gaebel, Loona X Dennis Dies Das, Marquess, Alle Achtung, René Casselly & Kathrin Menzinger und Armin Roßmeier.Zum mittlerweile 25. Mal begleitet Andrea Kiewel die Zuschauer durch den Fernsehgartensommer. Immer sonntags, immer live, immer open-air und immer gut gelaunt. Zum Jubiläum steigt eine große Party, bei der ihr Joachim Llambi als Co-Moderator zur Seite steht, Publikumsliebling Guido Maria Kretschmer so manch modischen Ausrutscher aus 25 Jahren Fernsehgarten kommentiert und Lutz van der Horst die Zuschauer mit einer faszinierenden Gedächtnisaktion verblüffen möchte. Armin Roßmeier, der bereits in Kiwis allerersten Fernsehgartenfolge mit von der Partie war, serviert herzhafte Petits Fours, Sommelier Nils Lackner lässt dazu die Champagnerkorken knallen, und René Casselly & Kathrin Menzinger bringen den Tanzboden zum Beben.Die musikalische Palette reicht von Tom Gaebel über Loona X Dennis Dies Das, Alle Achtung und Marquess bis hin zu Schlagerdiva Marianne Rosenberg, die auch im Duett mit Rapper Eko Fresh zu erleben sein wird. Und gleich drei ESC-Legenden geben sich an diesem Sonntag die Ehre: der irische dreifach-Sieger Johnny Logan sowie Deutschlands Vertreter Guildo Horn und Katja Ebstein, die vor wenigen Wochen ihren 80. Geburtstag feiern konnte.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6053426