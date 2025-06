Hannover (www.anleihencheck.de) - Die soeben veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA überraschen positiv, so die Analysten der Nord LB.Mit einer Veränderungsrate von nunmehr 0,1% M/M sei die Preissteigerung nur noch marginal gewesen. Gleiches treffe auch auf die Kernrate zu, welche ebenfalls um lediglich 0,1% im gleichen Zeitraum gewachsen sei. Während die Energiekomponente negativ gewesen sei, sei die für die Headline Rate hoch gewichtete Schelter-Komponente um 0,3% M/M gestiegen und entspreche damit dem Wert des Vormonats. Auch wenn sich die Inflationsrate freundlich präsentiere, werde in sieben Tagen nicht mit einer Leitzinssenkung zu rechnen sein. Man werde in Washington weiter dem Mantra folgen wollen, dass man erst einmal mehr Daten brauche, um eine Verstetigung der Entwicklung zu sehen - auch wenn dies dem Nachbarn im Weißen Haus nicht gefallen dürfte. In der zweiten Jahreshälfte dürften wir uns dann allerdings wieder über Zinssenkungen freuen, so die Analysten der Nord LB. (11.06.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...