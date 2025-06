DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing bei European Financials Conference von Goldman Sachs *** 08:00 GB/BIP Monat April PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,7% gg Vq/+1,2% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz April PROGNOSE: k.A. zuvor: -19,9 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion April PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-0,2% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/-0,7% gg Vj *** 09:30 DE/Institut für Weltwirtschaft (IfW), Sommer-Prognose *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Sommer 2025 *** 11:00 DE/Jenoptik AG, HV *** 11:00 BE/EZB-Direktorin Schnabel, Besuch des House of the Euro *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) 11:15 DE/OECD, Länderbericht Deutschland 14:00 US/Blackrock Inc, Investorentag *** 14:00 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Keynote bei Konferenz von EZB und EU-Kommission *** 14:15 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei European Financials Conference von Goldman Sachs *** 14:20 BE/EZB-Direktorin Schnabel, Moderation eines Panels bei Konferenz von EZB und EU-Kommission *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 246.000 zuvor: 247.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm *** 16:15 US/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Konferenz von IWF und Weltbank *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q - EE/EZB-Ratsmitglied Muller, Vorstellung des Jahresberichts der Eesti Pank - RU/Börsenfeiertag Russland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2025 11:44 ET (15:44 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.