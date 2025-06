DJ XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - Trump-Wirrwar geht weiter

DOW JONES --Knapp behauptet hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel verabschiedet. Der DAX gab um 0,2 Prozent nach auf 23.949 Punkte.

Den ganzen Tag über hatte sich der Index nur wenig bewegt. Die Nachrichtenlage wurde im Handel als tendenziell gut, aber unklar bezeichnet. Zur guten Nachricht, dass die USA und China in London ein Rahmenabkommen getroffen haben, gesellten sich Kommentare von US-Präsident Trump, die für mehr Verwirrung als Klarheit sorgten. Trump sprach von Tarifen von 55 Prozent für China und nur 10 Prozent für die USA.

Marktteilnehmer konnten sich keinen rechten Reim darauf machen, ob sich dies auf sämtliche Importgüter beziehen soll. Zuvor hatte es bereits an Details der Rahmenvereinbarung gefehlt, weshalb die Aktien insgesamt nur wenig darauf reagierten. Offenbar erleichtert aber China wieder den Zugang zu Seltenen Erden, während im Gegenzug die USA Restriktionen auf Chipexporte nach China lockern.

Positiv wurden die US-Verbraucherpreise für Mai zur Kenntnis genommen, aber auch sie bewegten letztlich kaum. Sie stiegen in der Kernrate mit 2,8 Prozent zum Vorjahr weniger stark als befürchtet. Dies schürte in den USA Zinssenkungsfantasie. "Das heutige Zahlenmaterial sollte allerdings nicht als Entwarnung gelten", kommentierte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank die Preisdaten. Für die kommenden Monate sei damit zu rechnen, dass die preistreibenden Effekte der Zollpolitik dominieren werden. Die US-Notenbank dürfte daher zunächst weiter abwarten.

Für die stärksten Bewegungen sorgten bei Einzeltiteln Umstufungen. Im DAX legten Bayer um 3,8 Prozent zu. Kepler und HSBC hatten das Kursziel erhöht und die Aktie außerdem auf "Kaufen" hochgestuft. Für K+S ging es um 1,8 Prozent nach oben auf 16,04 Euro. Kepler hatte in einer Studie zur europäischen Agrarchemie das Kursziel deutlich auf 33 von 16 Euro erhöht.

Rüstungswerte wurden nach Gewinnmitnahmen am Vortag wieder zurückgekauft. Rheinmetall erholten sich um 2,9 Prozent. Sie waren am Vortag um knapp 6 Prozent eingebrochen. Laut Beobachtern stützte hier auch, dass Führungskräfte des Unternehmens nach dem jüngsten Rücksetzer des Kurses Aktien gekauft hätten. Hensoldt stiegen um 2,3 Prozent. Renk erholten sich um 3,5 Prozent. Sie waren nach einer Abstufung durch die Bank of America am Vortag fast um 12 Prozent eingebrochen.

Siltronic und Aixtron profitierten von einer starken Vorlage des US-Halbleiterindex SOX, der Rückenwind von guten Zahlen des taiwanischen Chipherstellers TSMC bekam. Siltronic gewannen 8,3 und Aixtron 7,3 Prozent. Suss Microtec legten um 0,8 Prozent zu.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 23.948,90 -0,2% +20,5% DAX-Future 23.971,00 -0,2% +19,0% XDAX 23.955,90 -0,2% +21,0% MDAX 30.631,70 +0,3% +19,4% TecDAX 3.912,54 -0,3% +14,9% SDAX 17.141,42 +0,4% +24,5% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,67 -22 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 12 27 1 2.712,5 62,2 4.242,7 59,0 MDAX 25 24 1 321,7 25,8 545,1 23,5 TecDAX 16 12 2 646,8 19,7 1.046,3 19,0 SDAX 35 28 7 179,5 12,0 352,3 13,6 Umsätze in Millionen

June 11, 2025

