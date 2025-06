© Foto: Richard Drew - AP

Pimco schlägt Alarm: Während Anleihen derzeit attraktive Renditen bieten, seien Aktien so teuer wie seit 25 Jahren nicht. Anleger sollten umschichten - da die nächste Marktkorrektur näher sein könnte, als viele glauben.Der Anleiheriese Pimco sieht deutliche Warnsignale für den Aktienmarkt. Im Vergleich zu Anleihen seien Aktien so teuer wie seit fast 25 Jahren nicht mehr. In einem aktuellen Fünfjahresausblick empfiehlt das Investmenthaus Anlegern, sich neu auszurichten - weg von überbewerteten Aktien, hin zu erstklassigen Anleihen mit soliden Renditen. "Kurz gesagt, die traditionelle Weltordnung, in der die Wirtschaft die Politik bestimmte, wurde auf den Kopf gestellt", schreiben Richard …