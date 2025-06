Bitcoin-Kurs vor neuem Rekord: Metriken signalisieren Fortsetzung der Rallye

Der Kryptomarkt zeigt sich erneut von seiner starken Seite. Bitcoin konnte gestern auf rund 110.000 US-Dollar steigen und notiert damit nur knapp unter dem bisherigen Allzeithoch. Besonders auffällig: Trotz der starken Rallye bleiben größere Gewinnmitnahmen bislang aus. Stattdessen hält sich der Kurs stabil über 109.000 US-Dollar - ein Zeichen für die aktuelle Resilienz im Markt. Viele Anleger scheinen weiterhin auf höhere Kurse zu setzen. Das Allzeithoch liegt weniger als fünf Prozent entfernt, mehrere On-Chain-Indikatoren deuten auf anhaltend niedrigen Verkaufsdruck hin.

Großinvestoren halten ihre Bitcoin-Bestände

Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell bei rund 110.000 US-Dollar und liegt damit nur knapp unter dem bisherigen Rekordniveau. Doch im Gegensatz zu früheren Phasen der Markteuphorie zeigen sich auffällige Unterschiede im Verhalten der Großanleger. Die folgende Analyse von CryptoQuant deutet darauf hin, dass sogenannte Wale bislang keine nennenswerten Gewinnmitnahmen vornehmen. Historisch war genau dieses Verhalten oft ein erstes Anzeichen für eine Überhitzung des Marktes oder das nahende Ende einer Aufwärtsphase.

Derzeit bleibt eine solche Dynamik jedoch aus. Stattdessen signalisieren die On-Chain-Daten eine weiterhin konstruktive Marktstruktur. Laut dem Krypto-Analyst "Crypto Dan" scheint es, als würden viele Großinvestoren auf deutlich höhere Preisregionen spekulieren, bevor Verkäufe einsetzen. Diese Zurückhaltung könnte ein Indiz dafür sein, dass die aktuelle Rallye noch nicht am Ende ist.

Langfristige Bitcoin-Halter zeigen optimistische Signale

Auch die langfristigen Bitcoin-Halter signalisieren: Das Ende des Bull-Runs ist noch nicht erreicht. Ein Blick auf die aktuelle NUPL-Metrik (Net Unrealized Profit/Loss) für Langzeit-Halter unterstreicht diesen Eindruck. Der Indikator misst den durchschnittlichen Buchgewinn derjenigen Adressen, die ihre BTC seit mindestens 155 Tagen halten, und ordnet ihn in verschiedene Stimmungsphasen ein - von Kapitulation über Optimismus bis hin zu Euphorie. Historisch waren es vor allem ausgeprägte Euphoriephasen, in denen der Markt zur Bildung eines Zyklus-Hochs tendierte.

Derzeit zeigt sich die Stimmung optimistisch bis gierig, doch ein ausgeprägter euphorischer Überschwang - wie zuletzt 2021 - blieb bislang aus. Die aktuelle Position innerhalb des Zyklus deutet somit eher auf eine fortbestehende Rallye als auf ein bevorstehendes Top hin. Die Indikatoren zeigen: Viele Langzeitinvestoren liegen zwar im Plus, scheinen aber angesichts der historischen Entwicklung davon auszugehen, dass das Marktpotenzial noch nicht ausgereizt ist. Das Allzeithoch könnte also erst ein Zwischenziel darstellen.

Bitcoin Hyper startet neue Layer-2-Lösung mit über 1,1 Millionen Dollar Investment

Die wachsende Bedeutung von Bitcoin als digitaler Wertspeicher hat die Grenzen seiner ursprünglichen Architektur deutlich gemacht. Insbesondere die geringe Transaktionskapazität bremst Anwendungen jenseits der Funktion als reiner Wertspeicher. Während bestehende Lösungen wie das Lightning Network vor allem auf Zahlungen fokussieren, geht Bitcoin Hyper einen anderen Weg: Die Layer-2-Plattform will Bitcoin in ein performantes Fundament für dezentrale Anwendungen und Smart Contracts verwandeln, ohne dabei die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain aufzugeben.

Technologisch basiert Bitcoin Hyper auf einer modularen Struktur, die sich an den Prinzipien der Solana-Architektur orientiert. Die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) ermöglicht eine drastische Erhöhung der Transaktionsgeschwindigkeit bei gleichzeitiger Kosteneffizienz. Durch die kryptografische Koppelung an das Bitcoin-Mainnet bleibt die Sicherheit erhalten, während die Systemausführung vollständig innerhalb eines geschlossenen Netzwerks erfolgt. Der HYPER-Token fungiert als integraler Bestandteil des Ökosystems. Der aktuelle Vorverkauf bietet einen frühen Zugang zum Token, bevor weitere Preisanpassungen erfolgen. Käufe sind über die offizielle Plattform mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte möglich. Die Staking-Rendite liegt aktuell noch über 680 Prozent APY.

