Evertz Pharma GmbH erstes deutsches Unternehmen mit strategischer Bitcoin Reserve

Evertz Pharma GmbH, ein deutsches Kosmetikunternehmen, erweitert als erstes deutsches Unternehmen mit Bitcoin-Reserve-Strategie eigene Reserve mit Kauf von 100 BTC im Mai 2025.

Evertz Pharma kauft 100 BTC im Mai

Die Evertz Pharma GmbH, ein führendes Unternehmen in der Herstellung hochwertiger Kosmetika mit natürlichen Wirkstoffen, hat im Mai 2025 weitere 100 Bitcoin (BTC) im Wert von etwa 10 Millionen Euro (~10,8 Millionen US-Dollar) für ihr konzernweites Treasury-Portfolio erworben. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Mit diesem Schritt festigt das Unternehmen seine seit 2020 verfolgte Bitcoin-Strategie und etabliert sich als erstes deutsches Unternehmen mit einer dedizierten Bitcoin-Reserve-Strategie.

Ein zukunftsorientierter Ansatz

Dominik Evertz, Geschäftsführer der Evertz Pharma GmbH, erklärt: "Unsere Mission ist es, natürliche Schönheit auf wissenschaftlicher Grundlage zu fördern. Diese zukunftsorientierte Denkweise prägt auch unsere Finanzstrategie: Bitcoin als knappes und global handelbares Asset ergänzt unsere Reserven und stärkt die langfristige Widerstandsfähigkeit unseres Unternehmens."

Tobias Evertz, Finanzvorstand der Evertz Group, ergänzt: "Wir werden weiterhin Unternehmensgewinne in Bitcoin investieren und prüfen kontinuierlich zusätzliche Möglichkeiten, unsere Bestände nachhaltig zu erhöhen."

Grundlage für Bitcoin-Reserve schon 2020 gelegt

Die Reise der Evertz Group mit Bitcoin begann am 21. Dezember 2020 mit einem ersten Investment von 2 Millionen Euro in Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von etwa 19.200 Euro pro BTC. Dies legte den Grundstein für die digitale Vermögensreserve des Unternehmens. Seitdem verfolgt Evertz Pharma einen konsequenten Ansatz, indem regelmäßig Teile der Unternehmensgewinne in weitere Bitcoin-Käufe fließen.

Der Erwerb von weiteren 100 Bitcoin im Mai 2025 markiert einen bedeutenden Meilenstein. Diese Transaktion unterstreicht nicht nur das langfristige Engagement des Unternehmens, sondern zeigt auch den strategischen Fokus auf die Integration digitaler Vermögenswerte in das Treasury-Management.

Evertz Pharma will SBR nun weiter ausbauen

Die Strategie ist noch lange nicht abgeschlossen. Evertz Pharma plant, überschüssige Liquidität und geeignete Finanzinstrumente einzusetzen, um die Bitcoin-Position weiter auszubauen. Ziel ist es, eine robuste und moderne finanzielle Basis für die Zukunft zu schaffen.

Marktkontext und Vorbilder

Als privat geführtes Unternehmen unterscheidet sich Evertz Pharma grundlegend von börsennotierten Bitcoin-Pionieren wie MicroStrategy oder Metaplanet. Dennoch zeigt deren Erfahrung, dass eine disziplinierte Bitcoin-Reserve-Strategie auch in großem Maßstab erfolgreich sein kann. Evertz Pharma übernimmt zentrale Prinzipien dieser Modelle und passt sie an die Bedürfnisse eines deutschen Familienunternehmens an.

