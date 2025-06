IBM hat angekündigt, bis 2029 im neu eröffneten Quantum Data Center in New York den ersten fehlertoleranten Quantencomputer der Welt zu entwickeln. Das neue System "Quantum Starling" soll bis zu 20.000 Mal mehr Operationen ausführen können als heutige Modelle und markiert einen entscheidenden Schritt hin zu industriell nutzbarem Quantencomputing. An der Börse stieg die IBM-Aktie infolge der Nachricht auf ein Allzeithoch, während kleinere ...

