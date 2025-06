Die USA dominieren mit rund 70?% die globale Aktienmarktkapitalisierung - doch für Stefan Schrader, Kapitalmarktstratege und Portfoliomanager, ist der Höhepunkt womöglich bereits überschritten. Im Interview warnt er vor einem schleichenden Bedeutungsverlust der US-Börsen, ähnlich wie Japan Ende der 80er-Jahre: "Die Dominanz wird abnehmen - und das bietet Chancen, aber auch große Risiken." Laut Schrader ist die US-Überlegenheit Ergebnis eines perfekten Zusammenspiels: aggressiver Notenbankpolitik, massiver Aktienrückkäufe, Trumps Steuersenkungen und niedriger Zinsen. Doch die Bewertung sei inzwischen "übertrieben gut". Und Anleger tragen doppelte Risiken - nicht nur durch mögliche Kursverluste, sondern auch durch eine schwächelnde US-Währung: "Der US-Dollar hat in diesem Jahr bereits 10?% verloren. Das trifft Investoren doppelt." Im Vergleich zu Japan sieht Schrader zwar strukturelle Unterschiede - etwa die breitere Finanzierung der US-Wirtschaft - doch warnt er vor dem trügerischen Gefühl ewiger Outperformance. Seine Empfehlung: raus aus der Dollar-Falle, mehr Diversifikation und Rückbesinnung auf die Welt außerhalb der USA. Europa sei bereits wieder im Aufwind, Asien biete enorme Potenziale - nicht nur in China. "Make the Rest of the World Great Again", nennt Schrader das neue Anlage-Motto. Auch Warren Buffett ziehe längst Konsequenzen - mit rekordhohen Cash-Beständen und globaler Neuausrichtung.