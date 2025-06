XRP zeigt bullisches W-Muster: Analyst prognostiziert Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar

Die Analyse von Markttechniker EGRAG Crypto bringt Dollarzeichen in die Augen der XRP Army. Auf dem monatlichen Chart zur Marktkapitalisierung erkennt er ein klares W-Muster - ein technisches Setup, das häufig mit bevorstehenden Ausbrüchen in Verbindung gebracht wird. Die Entwicklung dieser Formation reicht bis ins Jahr 2018 zurück und steht nun möglicherweise kurz vor der finalen Aufwärtsbewegung.

W-Muster auf Monatsbasis: Eine jahrelange Formation

Begonnen hatte das Muster im Januar 2018, als XRP eine Marktkapitalisierung von rund 128,5 Milliarden US-Dollar erreichte. Der anschließende Absturz auf 5 Milliarden im März 2020 stellte den ersten Tiefpunkt dar. Mit der Erholung auf 89 Milliarden im April 2021 bildete sich die erste Spitze der Formation. Es folgte ein erneuter Rückgang auf 13,88 Milliarden im Juni 2022 - stark beeinflusst durch die Auswirkungen der Terra-Pleite.

Das letzte markante Hoch entstand im Januar 2025 mit einer Marktkapitalisierung von 195 Milliarden - damit ist das W-Muster nun vollständig. Aktuell konsolidiert XRP zwischen 120 und 145 Milliarden, was als Retest der Ausbruchszone interpretiert wird. Ausschlaggebend bleibt dabei der nachhaltige Halt oberhalb der 130 Milliarden Marke, die als Fib.1 definiert wurde.

Technische Zielzonen: Von 270 Milliarden bis 1,5 Billionen US-Dollar

EGRAG nennt mehrere mögliche Zielmarken für die kommenden Monate und Jahre. Der klassische Measured Move aus dem W-Muster ergibt ein Ziel bei rund 270 Milliarden US-Dollar, entsprechend einem XRP-Preis von etwa 4,50 US-Dollar. Die logarithmische Projektion sieht ein langfristiges Ziel von bis zu 1,5 Billionen US-Dollar vor - was bei aktuellem Supply einem Preis von 25 US-Dollar pro XRP entsprechen würde. Das wären rund 991% Kursgewinn ab dem aktuellen Preisniveau von 2,29 US-Dollar.

Weitere Szenarien umfassen einen Mustervergleich mit 2017, der XRP auf 450 Milliarden Marktkapitalisierung und einen Preis von 7,60 US-Dollar bringen könnte, sowie Fibonacci-basierte Berechnungen, die Ziele zwischen 17 und 20 US-Dollar pro XRP ergeben. Der Gesamtmarkt zeigt aktuell Anzeichen einer beginnenden Erholung, während Bitcoin konsolidiert und Anleger zunehmend Altcoins wie Ethereum und XRP ins Portfolio nehmen.

Snorter Bot als Innovation im Meme Coin Trading

Das Projekt Snorter will es Tradern ermöglichen durch subsekunden-schnelle Snipes, Copy-Trading und Honeypot-Erkennung einen Vorteil im Memecoin Trading zu verschaffen. Gerade dieser Bereich hat sich in den letzten Zyklen sowie auch im vergangenen Jahr als High Potential herausgestellt. Mit Gebühren von nur 0,85 Prozent zählt Snorter zu den günstigsten Telegram-Bots überhaupt. Die Plattform funktioniert direkt in der App und ermöglicht Realtime-Portfolios und Front-Running-Schutz über maßgeschneiderte RPCs.

Besonders spannend: Nutzer können ihre Wallets spiegeln, automatisch die besten Trader kopieren und durch Staking an einem Belohnungspool mit aktuell über 5,1 Millionen gestakten Tokens partizipieren - bei einer aktuellen APY von über 480 Prozent. Der $SNORT Token wird nicht nur für reduzierte Gebühren benötigt, sondern auch als Governance-Token dienen, sobald das DAO-Modul live geht. Der aktuelle Presale-Preis liegt bei 0,0947 US-Dollar, wobei der nächste Preissprung bereits heute ansteht.

