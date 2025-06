© Foto: Steve Harvey - Unsplash

Nach dem Crash deutscher Rüstungsaktien sollten Anlegerinnen und Anleger ihre Positionen überdenken, denn es gibt deutlich günstiger bewertete Titel.Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Northrop Grumman Für deutsche und europäische Verteidigungswerte gab es in diesem Börsenjahr nur eine Richtung - steil nach oben! Die Aussichten auf eine europäische Wiederbewaffnung und eine Anhebung des NATO-Ausgabenziels ließen die Aktien von Rüstungskonzernen auf immer neue Höhen klettern. Am Dienstag schließlich fiel die Rallye jedoch jäh zusammen: Nachdem es schon in der vergangenen Woche vor allem in den Papieren von Hensoldt und Renk zu einem Blow-Off-Top gekommen war, brachen die Titel …