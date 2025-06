The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.06.2025.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.06.2025

ISIN Name

DE000A3H2V19 HOMANN HOLZW IHS.21/26

AU000000KLL6 KALIUM LAKES LTD O.N.

US70614WAC47 PELOTON INT. 24/29 CV

US89677QAA58 TRIP.COM GRP 24/29CV 144A

US92939UAN63 WEC ENERGY 24/27 CV 144A

US92939UAQ94 WEC ENERGY 24/29 CV 144A

XS0214398199 BARCL.BK N-C CALL.PREF.





