© Foto: Michael Reynolds - dpa-Bildfunk

So langsam wird er zur Kassandra der Finanzmärkte: Jamie Dimon, Chef von JPMorgan. Schon wieder spricht er seine Warnungen aus, diesmal auf der Morgan Stanley US Financials Conference.Zuletzt hatte der CEO von JPMorgan vor einem Zusammenbruch des Anleihemarktes gewarnt. Jetzt spielt er auf die Wirtschaftsdaten an. "Ich denke, es besteht eine reale Chance, dass sich die Zahlen bald verschlechtern werden", sagte Jamie Dimon, Vorstandsvorsitzender und CEO von JPMorgan Chase, am Dienstag auf der Morgan Stanley US Financials Conference. Er verwies auf tiefgreifende Veränderungen in Bereichen wie Handel und Geopolitik. "Es gibt viele bewegliche Teile." "Einige Anzeichen sehen wir bereits heute", …