FROM Digital wird nach strategischer Fusion zu Algoworks;

Derek Harrar zum Chief Executive Officer ernannt

Heute gab Algoworks Inc. den Abschluss der Fusion von FROM Digital und Algoworks Solutions unter dem Dach des Private-Equity-Unternehmens Trivest Partners bekannt. Nach der vollständigen Integration beider Unternehmen präsentiert sich Algoworks als führendes Unternehmen für KI-native Human Experience- und Engineering-Dienstleistungen mit einer Erfolgsbilanz in der Unterstützung von Fortune-500-Kunden bei ihrem Wachstum.

"In einer Zeit, in der KI alles verändert, unterstützen wir unsere Kunden dabei, Komplexität zu bewältigen und Ergebnisse zu erzielen durch eine technologische Transformation, die nicht nur digital, sondern auch zutiefst menschlich ist", erklärte Derek Harrar, CEO von Algoworks, der zum Geschäftsführer des neu fusionierten Unternehmens ernannt wurde. "Dieser Ansatz schafft einen Mehrwert für ein wachsendes Portfolio von Großunternehmen, was sich in dem Rekordwachstum widerspiegelt, das wir 2025 in allen unseren Geschäftsbereichen verzeichnen."

Trivest entschied sich für Harrar, um das neue Unternehmen zu integrieren und als CEO zu leiten, da er über umfangreiche Erfahrung in der Skalierung und Förderung operativer Exzellenz in PE-finanzierten Software- und Dienstleistungsunternehmen verfügt. Dies ist Harrars vierte Position als CEO. Zuvor leitete er als General Manager die 19 Mrd. USD schwere Videoabteilung von Comcast, war als Operating Partner bei zwei Private-Equity-Unternehmen tätig, gründete zwei VC-finanzierte Start-ups und war Mitglied in mehreren Vorständen von börsennotierten und Private-Equity-finanzierten Technologieunternehmen. Harrar begann seine Karriere als Investmentbanker bei Morgan Stanley.

Das neue Algoworks hat ein klares Ziel: Unternehmen dabei zu unterstützen, an der Schnittstelle zwischen Technologie und Mensch erfolgreich zu sein. Die Engineering-Dienstleistungen von Algoworks umfassen wichtige Plattformen und Technologien wie KI, Salesforce, Cloud, Mobile, Web und DevOps. Das intuitive "Define, Build and Run"-Servicemodell des Unternehmens hat sich bewährt und schafft in jeder Phase des Technologie-Lebenszyklus eines Unternehmens einen Mehrwert, indem es erstklassige technische Präzision mit straffen, datengesteuerten Abläufen verbindet.

Die Dynamik von Algoworks beruht auf seiner wachsenden Erfahrung im Bereich KI, kombiniert mit fundiertem technischem Know-how und einem menschenzentrierten Design. Gemeinsam erfüllen diese Kernkompetenzen einen wachsenden Bedarf des Unternehmensmarktes an fortschrittlichen Engineering-Dienstleistungen, die die Einführung neuer Technologien auf die tatsächlichen Anforderungen der Anwender abstimmen. Vom Konzept bis zur Auslieferung und darüber hinaus hat das Unternehmen bewiesen, dass die schnelle Einführung neuer Technologien von zufriedenen Anwendern abhängt und den schnellsten Weg zu einer hohen Kapitalrendite (ROI) darstellt.

Um seine menschenorientierten Engineering- und Technologiedienstleistungen voranzutreiben, wendet Algoworks seine einzigartige Everyday AI-Methodik bei jeder Lieferung und in jedem Bereich an. Die Experten des Unternehmens unterstützen Kunden zunächst dabei, kleine KI-Funktionen zu identifizieren, die sich pragmatisch in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lassen, um schnelle Erfolge zu erzielen und frühzeitig eine KI-Dynamik aufzubauen. Dieser bewährte Ansatz wird dann auf risikoarme, benachbarte Anwendungsfälle ausgeweitet, wodurch sich der Business Case für eine schrittweise KI-Roadmap schnell bestätigt.

"KI ist ein von Natur aus menschliches Produktivitätswerkzeug, wodurch Algoworks in einzigartiger Weise qualifiziert ist, KI-Programme bei großen Unternehmenskunden voranzutreiben", erklärte Harrar. "Unsere Everyday AI-Methodik unterstützt eine wachsende Anzahl von Algoworks-Kunden dabei, einen klaren Weg zur Produktivitätssteigerung, Verkürzung der Reaktionszeiten und Lösung einer Vielzahl von betrieblichen Herausforderungen zu definieren und gleichzeitig schnell einen bedeutenden und nachhaltigen ROI zu erzielen."

Algoworks ist ein preisgekröntes Unternehmen für Ingenieursdienstleistungen und Transformation mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Südamerika und Indien. Es vereint ein globales Team aus Ingenieuren, Architekten, Designern, Forschern, Betreibern und Innovatoren, die sich gemeinsam für die Erreichung der Ziele ihrer Kunden einsetzen. Wir kombinieren menschenorientiertes Design, technische Exzellenz und KI-Unterstützung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Technologien zu definieren, zu entwickeln und zu betreiben, die messbare Ergebnisse liefern. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Betreuung von Fortune-500-Kunden in Nord- und Südamerika, Europa und Asien unterstützen wir Unternehmen dabei, an der Schnittstelle von Technologie und Mensch erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter algoworks.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

