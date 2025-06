© Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

Es wird zunehmend wahrscheinlich, dass der S&P 500 bald sein Allzeithoch testen wird. Anleger feiern eine historisch schnelle Erholung nach dem Ausverkauf im April.Beinahe wäre der US-amerikanische Leitindex in einen Bärenmarkt gedrückt worden. Doch einige Marktstrategen warnen davor, sich in falscher Sicherheit zu wiegen - das Rekordhoch könnte sich als nächste bedeutende Widerstandszone entpuppen. Der S&P 500 legte zuletzt zwei Wochen in Folge zu, beflügelt von einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht für Mai und der Hoffnung auf weitere Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Seit der Index aufRekordniveau stand, liegt erst 77 Handelstage zurück. …