Rome (ots/PRNewswire) -Die Vorfreude steigt, die Namen werden enthüllt, und die Geschichten nehmen Gestalt an: Die Stiftung Fair Play Menarini Foundation hat heute bei der offiziellen Präsentation in der Ehrenhalle des Nationalen Olympischen Komitees Italiens die Namen der nationalen und internationalen Sportlegenden bekannt gegeben, die bei der 29. Ausgabe des Preises am 2. und 3. Juli in Florenz und Fiesole ausgezeichnet werden sollen.Diese neuen Meister der Ethik, der Loyalität und des Respekts, die aus den unterschiedlichsten Sportarten kommen, werden sich gemeinsam mit Fair Play Menarini für die Werte einsetzen, die den Sport zu einer wichtigen Triebkraft für die Entwicklung der jungen Generationen machen."Fair Play ist ein wesentlicher Grundsatz sowohl im Sport als auch im Leben; es ist das Fundament, auf dem wir eine bessere Gesellschaft aufbauen und die jungen Generationen erziehen können," erklärte Giovanni Malagò, Präsident des CONI. "Der Fair Play Menarini International Award, der bereits zum 29. Mal vergeben wird, ist ein bemerkenswertes Mittel, um den wahren Wert dieses Konzepts, das tief in unserer Identität verwurzelt ist, zu vermitteln. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung, die weit über die Wettbewerbsergebnisse hinausgeht. Ich erinnere mich mit Stolz an das Band, das Italiens sportliches Erbe mit dem Fair Play verbindet, dank Eugenio Monti und seiner außergewöhnlichen Geste bei den Innsbruck Games 1964, die es ihm ermöglichte, die Pierre de Coubertin World Trophy zu erhalten, die dem Fair Play gewidmet ist, als erster Athlet überhaupt, der diese Anerkennung verdient. Ein wertvolles Erbe, das dank dieses Preises, der inzwischen zur Tradition geworden ist, erneuert wird".Die Leichtathletik bietet in diesem Jahr ein wahres Staraufgebot, angefangen mit Gianmarco Tamberi, Weltmeister im Hochsprung in Budapest 2023 und Olympiasieger bei den Tokyo 2021 Games. Nadia Battocletti, Silbermedaillengewinnerin über 10.000 Meter bei den Paris 2024 Games, und die Hochsprunglegende Blanka Vlasic, zweifache Weltmeisterin sowie Silber- und Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen, werden ebenfalls dabei sein. Der Dreisprungstar Andy Diaz, Bronzemedaillengewinner bei den Paris 2024 Games, und der frischgebackene Hallenweltmeister Rigivan Ganeshamoorthy, Goldmedaillengewinner im Diskuswurf bei den letztjährigen Paralympic Games, gehören ebenfalls zu den diesjährigen Preisträgern. Die Fahne des Fußballs wird Demetrio Albertini, Welt- und Vize-Europameister mit der Italian National Azzurri, hochhalten. Das Fechten wird auf der Bühne von Arianna Errigo vertreten, einer der größten Florettfechterinnen aller Zeiten mit 10 Weltmeistertiteln, 4 olympischen Medaillen und 5 World Cup-Trophäen. Paola Fantato, die auf eine bemerkenswerte Sportkarriere zurückblicken kann und bei fünf verschiedenen Paralympics acht Medaillen im Bogenschießen gewonnen hat, wird das Publikum von Fair Play Menarini in ihren Bann ziehen, das auch die Gelegenheit haben wird, den Moment noch einmal zu erleben, als die Judoka Alice Bellandi bei den letzten Olympischen Spielen den obersten Platz auf dem Podium erklommen hat. Basketballfans werden sich freuen, den Preisträger Sasha Vujacic, zweifacher NBA-Champion mit den Los Angeles Lakers, auf der Bühne zu sehen, während Guido Meda, die unverwechselbare Stimme der MotoGP, die die italienischen Fans seit Jahren begeistert, der diesjährige Preisträger in der Kategorie Sportjournalismus sein wird.Neben den großen Champions gibt es auch Nicola Nardo, Michele Vivalda, und Alessandro Bugli, drei junge Talente, die auf der heutigen Pressekonferenz im CONI mit dem "Young Athletes" Fair Play Menarini Award ausgezeichnet wurden, der für herausragende sportliche Leistungen der jungen Generationen verliehen wird.Im Anschluss an die heutige Pressekonferenz steht der 26. Juni in Florenz im Rampenlicht, wenn der Special Fiamme Gialle "Study and Sport" Award verliehen wird. In der Stadt Florenz, der Wiege der italienischen Renaissance, wird am Mittwoch, dem 2. Juli, das traditionelle Galadinner in der einzigartigen Kulisse des Piazzale Michelangelo stattfinden.Die Preisverleihung findet am Abend des Donnerstag, 3. Juli, in dem tausend Jahre alten "Schmuckstück" des Roman Theatre in Fiesole statt. Die Partnerschaft zwischen dem Fair Play Menarini International Award und Sky TG24 wird auch bei der 29. Ausgabe fortgesetzt, bei der über die Veranstaltung berichtet wird. Moderiert wird die Preisverleihung von Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano und Omar Schillaci, die zusammen mit ihrem Journalistenkollegen Federico Buffa das Publikum verzaubern werden."Die Geschichten dieser Champions hören, die Handlungen entdecken, die sie zu Vorbildern gemacht haben, ihre sportlichen Leistungen nacherleben: all dies wird eine außergewöhnliche Gelegenheit sein, die tiefste Bedeutung des Sports zu fördern - erklärten Valeria Speroni Cardi und Filippo Paganelli, Vorstandsmitglieder der Fair Play Menarini Foundation - Wir hoffen, dass die Integrität und die Leistungen dieser außergewöhnlichen Athleten die Grundwerte der Loyalität und des Engagements, die der Sport nach wie vor verkörpert, an zukünftige Generationen weitergeben werden."Das Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ist ein institutioneller Partner des 29. 