DJ US-Botschafter in Kanada signalisiert möglichen Handelsdurchbruch bei G7

Von Paul Vieira

DOW JONES--Der US-Botschafter in Kanada, Pete Hoekstra, hat am Mittwoch die Möglichkeit eines Durchbruchs in den Handelsgesprächen zwischen den USA und Kanada auf dem am Wochenende beginnenden G7-Gipfel im kanadischen Alberta angedeutet. Trump und der kanadische Premierminister Mark Carney seien "zwei Staatsoberhäupter, die es eilig haben, Dinge zu erledigen, die sie für absolut entscheidend halten", sagte Hoekstra in Ottawa und fügte an, er glaube, dass Trump und Carney den G7-Gipfel als "Wendepunkt" in den Gesprächen zwischen den USA und Kanada über ein neues Wirtschafts- und Sicherheitsabkommen betrachteten.

"Es wird viele Fragen geben, wenn nicht etwas angekündigt wird. Wenn nicht jetzt, warum nicht? Wenn nicht jetzt, wann dann?", so Hoekstra.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2025 16:31 ET (20:31 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.