Der renommierte Konzeptkünstler und Geschichtenerzähler Ben Mauro, bekannt für seine Arbeit an großen Franchises wie Halo Infinite, Call of Duty und Elysium, gibt stolz die weltweite Veröffentlichung seiner gefeierten Science-Fiction-Comicreihe HUXLEY bekannt. Die Reihe ist nun als Hardcover- und Taschenbuchausgabe bei großen Händlern, darunter Amazon und Buchhandlungen weltweit, erhältlich.

Screenshot from HUXLEY: THE ORACLE.

HUXLEY spielt in der postapokalyptischen Welt von FURY-7 und begleitet Max, einen erfahrenen Ronin-Krieger, und seine Gefährten auf ihrer Reise durch eine Landschaft, die von uralten Maschinen und abtrünnigen KI-Imperien beherrscht wird. Die Erzählung verbindet filmische Weltgestaltung mit mythischer Erzählkunst und spricht Fans von Dune, Ghost in the Shell und Warhammer 40K an.

Anlässlich der Buchveröffentlichung wurde ein neuer Trailer zur bevorstehenden Vorgeschichte HUXLEY: The Oracle veröffentlicht, der einen Einblick in die Ursprünge der Saga bietet. Die Vorgeschichte, die im Oktober 2025 erscheinen soll, taucht tiefer in die Geschichte des HUXLEY-Universums ein und erkundet den Aufstieg der Oracles der geheimnisvollen Maschinenherrscher der Ödnis sowie die Anfänge der KI-Kriege.

HUXLEY Oracle Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=7nbOCqbkUA4

HUXLEY Hardcover

https://vol.co/collections/huxley

https://vol.co/collections/the-oracle

HUXLEY Taschenbuch

https://www.thamesandhudsonusa.com/books/huxley-softcover

https://www.amazon.com/HUXLEY-Ben-Mauro

Ben Mauros Vision für HUXLEY geht über die Seiten des Comics hinaus und umfasst einen transmedialen Ansatz, der Spiele, Animationen und Sammlerstücke einbezieht. Das Franchise hat mit seinem filmischen Teaser, der über 3,6 Millionen Aufrufe auf YouTube verzeichnet, und einer wachsenden weltweiten Fangemeinde große Aufmerksamkeit erregt.

"HUXLEY ist das Universum, von dem ich schon immer geträumt habe, es zu erschaffen", erklärt Mauro. "Es ist eine Hommage an die Inspirationen meiner Jugend, neu interpretiert für eine neue Generation."

HUXLEY ist ab sofort bei Amazon und im Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen, aktuelle Meldungen und den neuen Trailer finden Sie unter www.huxleysaga.com

Über HUXLEY

HUXLEY ist ein postapokalyptisches Science-Fiction-Universum, das in ferner Zukunft spielt, wo uralte Maschinen, abtrünnige KIs und vergessene Imperien das Schicksal der Menschheit bestimmen. Mit Comics, Filmtrailern und zukünftigen Spiel- und Animationsprojekten verbindet HUXLEY mythisches Storytelling mit einer Weltgestaltung auf AAA-Niveau. Mit einer schnell wachsenden weltweiten Fangemeinde bietet es ein reichhaltiges transmediales Erlebnis, das für Leser, Gamer und Sammler gleichermaßen konzipiert ist.

