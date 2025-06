Bitcoin steigt durch Handelsabkommen zwischen den USA und China und BTC Bull erzielt 7 Mio. $

Zuletzt konnte Bitcoin die Marke von 110.000 USD erreichen, da die USA und China nach zwei Tagen intensiver Gespräche in London eine Einigung im Handelskonflikt finden konnten. So äußerte der US-Handelsminister Howard Lutnick, dass dieses "Fleisch auf die Knochen" des Genfer Abkommens aus dem vergangenen Monat gelegt hätte, welches es auf die Reduktion der dreistelligen Zölle der beiden Länder abgesehen haben.

Deswegen hat es auch nicht lange gedauert, bis die ersten Investoren weiteres Kapital in den BTC Bull Token gesteckt haben. Denn bei diesem handelt es sich um den ersten Bitcoin-Treasury-Memecoin, welcher vergleichbare Mechanismen wie ein Stablecoin verwendet. Wegen des großen Erfolges der Krypto-Treasury-Unternehmen konnte der Presale von BTC Bull Token schon über 7 Mio. USD einnehmen.

Zudem haben immer mehr erkannt, dass das Halten der $BTCBULL-Coins im Unterschied zu Bitcoin selbst ein gehebeltes Aufwärtspotenzial für den Bitcoin-Narrativ bietet. Der BTC Bull Token ist außerdem der erste Memecoin, der seinen Inhabern echte Bitcoins vergütet, wenn dieser neue Preisrekorde erreicht. Somit können sich Investoren ihren Raumanzug anziehen, da das Projekt für eine Mondreise entwickelt wurde.

Bitcoins Rally lässt Investoren für höhere Gewinne $BTCBULL-Coins kaufen

Verantwortliche aus den USA und China haben in London ein vorläufiges Handelsabkommen erzielt. Bei diesem wurden auch wichtige Themen wie die Exporte seltener Erden aus China und die KI-Halbleiter aus den USA geklärt. Auch wenn die Unterzeichnung der beiden Präsidenten noch aussteht, haben die Finanzmärkte darauf optimistisch reagiert. So stiegen die Aktien, während sich der USD stabil hielt. Bitcoin hat es hingegen wieder bis an die Marke von 110.000 USD getrieben.

JUST IN: US & China agree in principle on framework for new trade deal after two days of talks in London. pic.twitter.com/pV8ha87utb - Watcher.Guru (@WatcherGuru) June 10, 2025

Somit bewegt sich BTC wieder näher an das Allzeithoch, welches erst im Mai überschritten wurde. Der BTC Bull Token bietet den Anlegern hingegen für den Bullenmarkt eine Investmentoption, mit welcher sie ihr Gewinnpotenzial gegenüber Bitcoin deutlich steigern können. Dabei wird er als eine Art Renditemultiplikator wie die Strategy-Aktie im Vergleich zu Bitcoin und andere Krypto-Treasury-Aktien betrachtet.

Bitcoin-Chart | Quelle: Tradingview

Deswegen ist der BTC Bull Token auch mehr als nur ein weiterer Memecoin. Stattdessen gewährt das Halten dieser auch Anrechte für echte Bitcoin-Belohnungen. Damit ist das Verfahren also mit den Krypto-Minern vergleichbar, welche die Blöcke schürfen und dafür BTCs erhalten. Jedoch können sie sich die Arbeit und die Zusatzkosten sparen, während sie trotzdem die Belohnungen erhalten.

Bitcoin-Belohnungen werden ab 150.000 USD aktiviert

Während Bitcoin neue Höhen erklimmt, nähert er sich auch dem ersten wichtigen Kursmeilenstein von BTC Bull Token, an welchen der Hauptnutzen des Projektes aktiviert wird. Denn sobald BTC einen Preis von 150.000 USD erreicht hat, erhalten die Inhaber Bitcoin-AirDrops an ihre Wallets gesendet.

Die Höhe der Belohnung fällt relativ zu dem Anteil der gehaltenen $BTCBULL-Coins ab. Abgewickelt werden diese vollautomatisch und vertrauenswürdig über die Best Wallet, der Multi-Chain-Wallet der nächsten Generation, welche wie für die einzigartige Belohnungsmechanik des $BTCBULL-Coins gemacht wurde. So kann der ERC-20-Token gehalten und BTC mit der Wallet erhalten werden, ohne die App zu verlassen.

Allerdings wird es nicht bei einer einzelnen Belohnung bleiben. Stattdessen wird das Verfahren alle 50.000 USD wiederholt, sodass es auch bei 200.000, 250.000 USD und so weiter Bitcoin-AirDrop geben wird. Somit kann langfristig für Anreize gesorgt werden, sodass der Memecoin nicht so leicht wie andere aus dem Sektor an Wert verliert.

Zudem wird das Gewinnpotenzial des BTC Bull Token durch das Burningverfahren gesteigert. Denn auf diese Weise wird die Umlaufversorgung reduziert, was durch die damit verursachte Verknappung eine frühzeitige Positionierung in dem Projekt noch wertvoller macht.

Aufgrund dieses dualen Belohnungsmodells konnte der BTC Bull Token mit seinem Vorverkauf über 7 Mio. USD einnehmen. Ebenso haben ihn die Analysten von 99Bitcoins, eine Krypto-Bildungsplattform mit mehr als 720.000 Abonnenten auf allein YouTube, diesen als einen der besten drei Coins für ein Investment im Juni ausgezeichnet.

Letzte Möglichkeit, um $BTCBULL-Coin vor der Listung zu kaufen

Fortan sind nur noch weniger als 19 Tage Zeit übrig, um die $BTCBULL-Coins während des Presales für derzeit 0,00256 USD zu kaufen. Sobald er an den Börsen eingeführt wurde, könnte er schon deutlich höher notieren.

Schließlich handelt es sich bei dem BTC Bull Token um eine Möglichkeit, um die Chance mit dem Bitcoin-Narrativ zu maximieren. Für die Teilnahme am Presale öffnen Sie die Website des Projektes. Dann können Sie mit ETH, USDT oder Bankkarte zahlen.

Idealerweise nehmen Sie mit der Best Wallet teil, welche interoperabel mit verschiedenen Blockchains und daher auch mit dem Meilenstein-Belohnungssystem kompatibel ist. So müssen Sie die $BTCBULL-Coins lediglich auf dieser verwahren, um automatisch die Bitcoin-Belohnungen zu erhalten.

Die Best Wallet finden Sie im Google Play Store und Apple App Store. Weitere Informationen über den BTC Bull Token erhalten Sie auf der Website sowie auf X und Telegram, wo besonders früh von den neuesten Entwicklungen berichtet wird.

Jetzt rechtzeitig in BTC Bull Token investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.