VeriSilicon (688521.SH) gab vor kurzem bekannt, dass seine kundenspezifische KI-ISP-Chip-Lösung erfolgreich in massenproduzierten Smartphones eines Kunden eingesetzt wurde. Dies bestätigt erneut die Fähigkeiten des Unternehmens im Hinblick auf kundenspezifische Siliziumdienste aus einer Hand im Bereich der KI-Bildverarbeitung.

Die kundenspezifische KI-ISP-Chip-Lösung von VeriSilicon kann proprietäre Neural Network Processing Unit (NPU)-IP und Image Signal Processing (ISP)-IP oder NPU-IP und ISP-IP von Drittanbietern integrieren. Durch die Kombination von herkömmlichen Bildverarbeitungstechniken und KI-Algorithmen werden Bild- und Videoklarheit, Dynamikbereich und Umweltanpassung deutlich verbessert. Die Chip-Lösung bietet flexible Konfigurationen mit RISC-V oder ARM-basierten Prozessoren, unterstützt MIPI-Bildeingabe-/-ausgabeschnittstellen, bietet LPDDR5/4X-Speicherintegration und ist mit gängigen peripheren Schnittstellen wie UART, I2C und SDIO kompatibel. Dadurch lässt sich die Lösung für die Bereitstellung in verschiedenen Anwendungen anpassen, darunter Smartphones, Überwachungssysteme und Automobilelektronik.

Für diese Kooperation hat VeriSilicon ein KI-ISP-System-on-Chip (SoC) mit niedrigem Energieverbrauch basierend auf der RISC-V-Architektur entworfen, das auf die spezifischen Anforderungen des Kunden abgestimmt ist. Ein FreeRTOS-Echtzeit-SDK ist ebenfalls enthalten. Das kundenspezifische SoC wurde im Hinblick auf die nahtlose Interoperabilität mit der Hauptprozessorplattform des Kunden optimiert. Seitdem ist es durch die erfolgreiche Implementierung in mehreren Smart-Geräten in Massenproduktion gegangen. Dieser Erfolg stellt die leistungsfähigen Funktionen von VeriSilicon in heterogenem Computing, Co-Optimierung von Software und Hardware sowie Integration und Verifizierung auf Systemebene heraus.

"Die KI-gestützte Bildverarbeitung ist zu einem Hauptunterscheidungsmerkmal im wettbewerbsorientierten Smartphone-Markt geworden und fördert eine steigende Nachfrage nach leistungsstarken, energieeffizienten Bildverarbeitungslösungen", sagte Wiseway Wang, Executive Vice President und General Manager der Custom Silicon Platform Division bei VeriSilicon. "VeriSilicon bietet gestützt auf seine umfangreiche Erfahrung bei Designdiensten und seine bewährten Massenproduktionskapazitäten kundenspezifische End-to-End-Siliziumdienste über das gesamte Leistungsspektrum hinweg, von IP-Lizenzierung und Chip-Architekturdesign über Software- und Hardwareentwicklung auf Systemebene, bis hin zu Tape-Out, Verpackung und Test sowie Massenproduktion. Die erfolgreiche Massenproduktion des Chips dieses Kunden unterstreicht erneut unsere Stärke im Bereich der Highend-Silizium-Designdienste. Wir werden auch weiterhin innovieren und unsere Angebote verbessern, um Kunden in die Lage zu versetzen, die Einführung differenzierter Produkte mit effizienten, hochwertigen kundenspezifischen Chip-Lösungen zu beschleunigen."

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

