New York (ots/PRNewswire) -Die F1 ACADEMY gab heute eine globale Partnerschaft mit der Wella Company bekannt und ernannte die weltweit führende Salonfarbenmarke1 Wella Professionals zum offiziellen Partner der rein weiblichen Rennserie.Die mehrjährige Partnerschaft zwischen Wella Professionals und der F1 ACADEMY spiegelt das gemeinsame Engagement wider, eine neue Generation von Frauen zu inspirieren, ihre höchsten Ambitionen zu verfolgen und ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen.Ab Runde 4 des FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 2025 wird Wella Professionals in der F1 ACADEMY von Joanne Ciconte im Wella Professionals operated by MP Auto vertreten sein. Die maßgeschneiderte Wella-Lackierung fällt mit dem Start der neuen globalen Kampagne der Marke Make It You zusammen, die Menschen dazu ermutigt, Schönheit nach ihren eigenen Vorstellungen zu definieren und sich durch grenzenlose Kreativität auszudrücken.Ciconte wird eine maßgeschneiderte Lackierung und einen Rennanzug tragen, die von der ikonischen Meerjungfrau und der charakteristischen roten Farbe von Wella Professionals inspiriert sind, die die über 140-jährige Geschichte der Marke als Pionier der Haarwissenschaft unterstreicht. Die Marke wird auch Make It You feiern, indem sie den Schriftzug auf dem Heckflügel des Autos mit der Nummer 25 anbringt.Wella Professionals wird während der gesamten Saison bei wichtigen Rennen mit maßgeschneiderten Fan-Aktivitäten im Fahrerlager der F1 ACADEMY aktiv werden und mit den Rennteilnehmern in einer fanfreundlichen Umgebung interagieren. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Wella Professionals in der F1 ACADEMY Paddock Club Suite auch Lackierungen aus dem Portfolio des Unternehmens für Nägel und Beauty-Tech-Marken OPI und ghd anbieten.Diese Ankündigung folgt auf ein Jahr mit signifikantem Zuschauerwachstum für die F1 ACADEMY mit sieben Rennen auf drei Kontinenten im Jahr 2025, Sendern in über 170 Märkten und der mit Spannung erwarteten Dokumentationsreihe F1: THE ACADEMY wird jetzt weltweit auf Netflix gestreamt.Susie Wolff, Geschäftsführerin der F1 ACADEMY, sagte: "Wir sind sehr stolz darauf, Wella Professionals als offiziellen Partner begrüßen zu dürfen, da dies der erste Einstieg des Kosmetikunternehmens in das Sportsponsoring ist. Es ist fantastisch zu sehen, dass Wella Professionals, eine Marke, die von Innovation angetrieben wird und sich seit mehr als 140 Jahren für kreatives Handwerk einsetzt, sich mutig für den Frauensport einsetzt und gleichzeitig unsere Mission unterstützt, die Zukunft der Frauen im Motorsport voranzutreiben."Marlene Lotter, Global Brand Senior Vice President bei Wella Company, sagte: "Wella Professionals hat sich schon immer dafür eingesetzt, Haarprofis und Schönheitsliebhaber auf der ganzen Welt zu befähigen, ihr bestes Selbst durch Schönheit zum Ausdruck zu bringen. Unser Ziel ist es, grenzenlose Transformationen zu ermöglichen und die Selbstverwirklichung zu fördern. Wir teilen diesen Geist der Förderung mit der F1 ACADEMY und freuen uns auf die Zusammenarbeit, um das Potenzial ihrer aufstrebenden Talente zu erschließen - auf und neben der Rennstrecke."Über Wella CompanyDie Wella Company ist ein innovatives, weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Schönheitspflege mit einem Portfolio an kultigen Haar-, Nagel- und Beauty-Tech-Marken für Fachleute und Verbraucher, darunter Wella Professionals, OPI, ghd, Briogeo, Nioxin, Sebastian Professional und Clairol.Unsere überzeugende Vision, Menschen zu befähigen, so auszusehen, sich so zu fühlen und so zu sein, wie sie wirklich sind, basiert auf unserer über 140-jährigen Geschichte der Schaffung legendärer Schönheit. Unsere Verschmelzung von Wissenschaft, Technologie und Kunstfertigkeit bringt leistungsorientierte Produkte hervor, die sich häufig durch patentierte Technologien auszeichnen.Professionelle Haar- und Nagelkünstler und kosmetikbegeisterte Verbraucher stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. In nur vier Jahren haben wir unser Geschäft und unser Markenportfolio umgestaltet. Wir sind mit Wella Professionals die Nr. 1 der Salonfarben-Marken weltweit und mit OPI2 die Nr. 1 der Salon-Nagelmarken der Welt. Als eine vernetzte, vielfältige globale Gemeinschaft von mehr als 5.000 Mitarbeitern arbeiten wir mit einer Eigentümerperspektive, die von den Unternehmenswerten, unserem Unternehmergeist und der Verantwortlichkeit eines Teams geleitet wird, ergebnisorientiert. Wir haben den gemeinsamen Wunsch, die Gemeinden, denen wir dienen, positiv zu beeinflussen.Unser Ziel ist es, eines der besten Schönheitsunternehmen der Branche zu werden, eines, das über Generationen hinweg Bestand hat. Wir träumen groß, weil wir wissen, dass unser Potenzial unaufhaltsam ist. 