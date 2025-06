Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich der digitalen Transformation durch die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen DEX Ventures, einer auf Wachstumsstrategien und digitale Innovation spezialisierten Agentur für digitales Marketing.

DEX Ventures bietet ein umfassendes Leistungspaket, das Strategie, Performance-Marketing, Design und digitale Lösungen vereint. Das Angebot umfasst Wachstumsberatung zur Unterstützung von Markenstrategie, Performance- und Akquisitionsprogrammen mithilfe von Medien und Analysen, visuellem und UX-Design sowie Content- und Community-Entwicklung. Das Unternehmen bedient vor allem multinationale Konzerne und Fortune-500-Unternehmen aus zahlreichen Branchen, darunter Technologie, Öl und Gas sowie Einzelhandelsmarken.

Alex Ooi, Geschäftsführer von DEX Ventures, sagte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting und nutzen die globale Plattform und Expertise des Unternehmens, um Kunden aus verschiedenen Branchen weltweit noch besser zu unterstützen. Wir verfügen nun über ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten, unsere Kunden noch besser zu betreuen, und freuen uns darauf, vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen mit den Mitglieds- und Kooperationsunternehmen von Andersen Consulting aufzubauen."

"DEX Ventures bringt einzigartige digitale Stärken mit, die unsere Beratungsplattform ergänzen und es uns ermöglichen, in einer zunehmend digitalisierten Geschäftswelt wirklich transformative Lösungen anzubieten", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Wir schaffen eine globale Plattform, die messbare Ergebnisse erzielt, Innovationen fördert und die Transformation für unsere Kunden beschleunigt."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Wirtschaft, Technologie und KI-Transformation sowie Personalmanagementlösungen anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen, globale Mobilität und Beratungskompetenz auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen auf der ganzen Welt an.

