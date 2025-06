Twilio gab heute auf der Transform London bekannt, eine Partnerschaft mit Orange, einem der weltweit führenden Telekommunikationsanbieter, einzugehen. Ziel der Zusammenarbeitbesteht darin, die Nutzung von RCS Business Messaging in ganz Frankreich weiter auszubauen. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des mobilen Messaging im Land und ermöglicht französischen und internationalen Unternehmen eine umfangreiche, interaktive und sichere Kommunikation direkt über ihre Messaging-App.

RCS deckt mit Stand vom 1. Juni 2025 bereits über 70 der Mobilfunknutzer in Frankreich ab. Dies entspricht über 45 Millionen Smartphones. Bis Ende des Jahres soll eine Abdeckung von 85 erreicht werden. Orange hat sich daher für die weltweit anerkannte Expertise von Twilio entschieden, um die Einführung dieser Messaging-Lösung der nächsten Generation zu unterstützen.

Vertrauen und Transparenz spielen eine entscheidende Rolle dabei, den Erwartungen der Kunden gerecht zu werden. RCS erfüllt genau diese Erwartungen, da es die Glaubwürdigkeit und Wirkung der Markenkommunikation steigert. Laut dem 2025 State of Customer Engagement Report von Twilio planen drei von vier Unternehmen, dieses Jahr in RCS-Messaging zu investieren, und 81 der Verbraucher ziehen RCS gegenüber herkömmlichen SMS vor.

"Wir freuen uns sehr darauf, mit Twilio zusammenzuarbeiten, einem der weltweit führenden Technologieunternehmen, das zur Transformation der digitalen Kommunikation beiträgt. Durch diese Partnerschaft wird ein Beitrag geleistet, die Einführung von RCS Business Messaging in Frankreich zu beschleunigen. Laut den aktuellsten verfügbaren Zahlen können bereits 70 aller Smartphones RCS-Nachrichten senden und empfangen, was darauf schließen lässt, dass sich RCS zum neuen Standard für mobile Nachrichten entwickeln wird. RCS Business Messaging bietet Marken mehr Sicherheit, wodurch eine vertrauensvolle Beziehung zu den Kunden aufgebaut und die Glaubwürdigkeit der Marke gestärkt wird. Und dies wiederum wird zu höheren Antwortraten und einem stärkeren Kundenengagement führen", so Amelia Newsom Davis, Director Payment, Messaging and Identity bei Orange France.

Das RCS-Protokoll ist die logische Weiterentwicklung von SMS und ist nun sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar. Es unterstützt einen umfangreicheren Nachrichtenaustausch und ein interaktives Erlebnis mit Elementen wie Bildern, Karussells, aktiven Schaltflächen und detaillierter Leistungsüberwachung. Durch die Partnerschaft mit Twilio wird Orange es Unternehmen in Frankreich ermöglichen, die Kundenbindung zu fördern und gleichzeitig die Reichweite der Nachrichten zu maximieren. Für die verbleibenden Mobilfunknutzer, die noch nicht RCS-fähig sind, ermöglicht Twilio eine nahtlose Rückfallfunktion auf SMS, damit ein unterbrechungsfreier Dienst für alle Nutzer gewährleistet ist.

"Die Kunden in Frankreich erwarten mehr als nur Nachrichten, sie legen Wert auf sichere, spannende Interaktionen, denen sie vertrauen können. Mit RCS steht Unternehmen eine effektive Möglichkeit zur Verfügung, umfangreiche, markenspezifische Konversationen direkt in der nativen Messaging-App mit verifizierter Absenderidentität zu führen. Orange und Twilio haben eine gemeinsame Vision: Kommunikation menschlicher, dynamischer, relevanter und eindrucksvoller zu gestalten. Diese Partnerschaft wird es Unternehmen ermöglichen, die Kundenbindung, Effizienz und das Vertrauen zu stärken und dabei zugleich ein dynamischeres Erlebnis zu bieten, das bei den Kunden einen bleibenden Eindruck hinterlässt. In einer Landschaft voller konkurrierender digitaler Impulse ist RCS eine Chance, sich von der Masse abzuheben", so Tony Cheema, Vice President, EMEA, Communications bei Twilio.

Weitere Informationen zu den RCS-Diensten von Twilio und darüber, wie diese Ihrer Marke dabei helfen können, eine zuverlässige und personalisierte Kommunikation auf breiter Basis zu gewährleisten, erhalten Sie unter twilio.com.

Über Twilio

Führende Unternehmen von heute vertrauen auf die Customer Engagement Platform (CEP) von Twilio, um direkte, personalisierte Beziehungen mit ihren Kunden überall auf der Welt aufzubauen. Twilio ermöglicht es Unternehmen, Informationen und Daten zu nutzen, um vom Vertrieb über das Marketing bis hin zum Kundenservice und vielen weiteren Anwendungsfällen auf flexible und programmatische Weise Intelligenz und Sicherheit in jeden Schritt der Customer Journey zu integrieren. Millionen von Entwicklern und Hunderttausende von Unternehmen in 180 Ländern setzen auf Twilio, um ihren Kunden magische Erlebnisse zu bieten. Weitere Informationen über Twilio (NYSE: TWLO) erhalten Sie unter: www.twilio.com.

