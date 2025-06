VICTORIA, Seychellen, June 12, 2025, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass Gracy Chen, CEO von Bitget, in die CoinDesk-Liste der 50 führenden Frauen in Web3 und KIaufgenommen wurde. Diese angesehene Auszeichnung würdigt einflussreiche Führungskräfte, die die Zukunft der digitalen Finanzwelt und Technologie gestalten. Die jährliche Liste umfasst Führungskräfte aus den Bereichen Blockchain, Kryptowährung und künstliche Intelligenz, die Innovation und Inklusion in aufstrebenden Technologiesektoren vorantreiben.

Unter den zehn besten Preisträgerinnen steht Chen neben Branchengrößen wie Daniela Amodei von Anthropic, Anima Anandkumar von Caltech, Teana Baker-Taylor von Venice.ai, Regina Barzilay vom MIT, Betsabe Botaitis von Hedera, Stéphanie Cabossioras von Société Générale, Eowyn Chen von Trust Wallet, Samara Cohen von BlackRock, Emilie Choi von Coinbase und Delphine Forma von Solidus Labs sowie vierzig weitere außergewöhnliche Frauen.

Die Liste wurde in einem strengen und inklusiven Verfahren zusammengestellt und von der Redaktion von CoinDesk in Absprache mit einer vielfältigen Gruppe von weiblichen Führungskräften aus Organisationen wie Google, Spotify und der Association of Women in Crypto kuratiert. Dabei wurden über 300 Nominierte aus aller Welt bewertet. Die Finalistinnen wurden aufgrund ihrer Innovation, ihres Einflusses und ihrer Relevanz für die Gestaltung des nächsten Kapitels von Web3 und KI ausgewählt.

Chen sticht nicht nur als einzige weibliche CEO unter den zehn weltweit führenden Kryptobörsen hervor, sondern auch als treibende Kraft hinter dem globalen Wachstum von Bitget. Seit sie im Mai 2024 die Rolle der CEO übernommen hat, hat sie die Plattform durch eine Phase beschleunigten Wachstums geführt. Unter ihrer Führung hat Bitget seine Nutzerbasis von 20 Millionen auf über 120 Millionen weltweit ausgebaut und sich damit einen festen Platz unter den drei führenden Börsen nach Handelsvolumen gesichert.

Ihre Amtszeit war geprägt von einer strategischen Neuausrichtung, die das Angebot von Bitget weit über Derivate hinaus erweitert hat. Heute bietet die Plattform erstklassige Funktionen für den Spot-Handel, ein florierendes Launchpad- und Launchpool-Ökosystem, KI-gestütztes Copy-Trading, Asset-Management-Tools und eine weit verbreitete Self-Custody-Wallet über Bitget Wallet. Chen spielt auch eine aktive Rolle beim Ausbau institutioneller Beziehungen und der Sicherung wirkungsvoller Partnerschaften, wodurch die Präsenz von Bitget in wichtigen Märkten ausgebaut wird.

Neben der Produkt- und Geschäftsentwicklung hat sie soziale Verantwortung zu einem wichtigen Pfeiler ihrer Führungsagenda bei Bitget gemacht. So leitet Chen die mit 10 Millionen US-Dollar dotierte Initiative Blockchain4Her, die ins Leben gerufen wurde, um die Gleichstellung der Geschlechter in der Blockchain-Branche zu fördern. Die Initiative konzentriert sich auf die Unterstützung von Frauen in den Bereichen Entwicklung, Programmierung und Unternehmertum durch Bildung, Finanzierung, Mentoring und Zugang zum globalen Web3-Ökosystem. Als Delegierte der UN Women CSW-Konferenz bringt Chen zudem wichtige Web3-Perspektiven in globale Diskussionen über Gender und Technologie ein. Sie verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen Investment, Unternehmertum und Technologieführung.

Die Aufnahme von Gracy Chen in die CoinDesk-Liste der Top 50 Frauen in Web3 und KI würdigt ihre herausragenden Leistungen beim Ausbau von Bitget zu einer vielseitigen Web3-Plattform sowie ihren zunehmenden Einfluss auf die Entwicklung einer inklusiveren Kryptoindustrie.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab3a5db6-f6a0-4390-aaf9-6c59a2705c6a