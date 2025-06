NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu den Ereignissen in Graz:

"Wahrnehmen von Menschen, ihren Ängsten, ihren Gefühlen: Geschieht dies ausreichend? In der Schule, im Freundeskreis (sofern vorhanden), in der Familie und im Elternhaus vor allem (sofern vorhanden)? Wer so fragt, der stellt sich keineswegs vor den Menschen, der da auf Schüler schoss. Aber es ist elementar, zu klären, wie und warum es zu solchen Taten kommen kann. Denn sonst werden sie sich wiederholen."/yyzz/DP/men