Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) gab heute eine mehrjährige Partnerschaft mit Fedrigoni bekannt, einem weltweit führenden Hersteller von Spezialpapieren für Verpackungen und andere kreative Anwendungen, selbstklebenden Etiketten, grafischen Trägern für die visuelle Kommunikation und RFID. Diese strategische Allianz zielt darauf ab, die digitale Transformation von Fedrigoni durch die Nutzung fortschrittlicher KI-Fähigkeiten und innovativer Lösungen von Palantir zu beschleunigen. Die Partnerschaft konzentriert sich zunächst auf die Bestandsoptimierung und Bedarfsprognosen und wird nun ausgeweitet, um die umfassenden Ziele von Fedrigoni im Bereich der digitalen Transformation zu unterstützen.

Die Zusammenarbeit zwischen Fedrigoni und Palantir ist ein entscheidender Schritt zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und zur Förderung von Innovationen in allen globalen Geschäftsbereichen von Fedrigoni. Durch den Einsatz der hochmodernen KI-Technologie von Palantir will Fedrigoni seine Reaktionsfähigkeit auf Marktdynamiken verbessern und seine Fähigkeit, Kundenanforderungen zu antizipieren und zu erfüllen, ausbauen. Fedrigoni wird bei diesem Projekt von Avatar Investments, einem bevorzugten Partner von Palantir in Italien, beraten.

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Palantir zu vertiefen, während wir uns auf diese transformative Reise begeben", erklärte Marco Nespolo, CEO von Fedrigoni. "Durch die Zusammenarbeit mit Palantir können wir die Leistungsfähigkeit der KI nutzen, um in einem sich schnell entwickelnden Markt noch agiler und wettbewerbsfähiger zu werden. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, die Branche in Bezug auf operative Exzellenz und Kundenservice anzuführen." . Gionata Berna, CIO von Fedrigoni, betonte ebenfalls die strategische Bedeutung der Partnerschaft: "Die Integration der KI-Lösungen von Palantir in unsere Abläufe bedeutet einen großen Fortschritt für unsere Strategie der digitalen Innovation. Die Fähigkeit, die Nachfrage genau vorherzusagen und Lagerbestände zu optimieren, ist nur der Anfang. Wir sind entschlossen, ein datengesteuertes Unternehmen aufzubauen, das sich schnell an Veränderungen anpassen und neue Chancen nutzen kann."

François Bohuon, Managing Director von Palantir France und EMEA Executive, zeigte sich begeistert von der Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Fedrigoni auf ihrem Weg zur digitalen Transformation. Diese Partnerschaft unterstreicht das transformative Potenzial von KI in traditionellen Branchen, und wir fühlen uns geehrt, Fedrigoni bei der Verwirklichung seiner strategischen Vision zu unterstützen. Unsere Technologie wird das Unternehmen in die Lage versetzen, neue Effizienzsteigerungen zu erzielen und sein Wachstum voranzutreiben." Guillaume Soule, EMEA Manufacturing AI Lead bei Palantir, fügte hinzu: "Fedrigonis zukunftsorientierter Ansatz für die digitale Transformation passt perfekt zu unserer Mission, Unternehmen durch datengestützte Erkenntnisse zu stärken. Durch den Einsatz von KI sind wir in der Lage, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen, die Fedrigoni in die Lage versetzen werden, seine operativen Fähigkeiten zu verbessern und nachhaltigen Erfolg zu erzielen."

Diese Partnerschaft unterstreicht die wachsende Bedeutung der digitalen Transformation in traditionellen Fertigungsbranchen und hebt die Rolle der KI als Treiber für Innovation und Effizienz hervor. Beide Unternehmen setzen auf einen kooperativen Ansatz, der bahnbrechende Lösungen und langfristigen Mehrwert schaffen wird.

