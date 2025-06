Baierbrunn (ots) -Anmoderation:Durch die sozialen Medien geistern viele Mythen, Behauptungen und auch Tatsachen, wenn es um Sonnencremes geht. Was ist Quatsch und was stimmt? Marco Chwalek hat für uns nachgefragt:Sprecher: Das wissen wir inzwischen ja alle, dass wir mehrmals am Tag Sonnencreme auftragen müssen, denn sonst handeln wir uns schnell einen Sonnenbrand ein. Aber stimmt die Behauptung, dass es natürliche Alternativen zu Sonnencreme gibt? Wir haben Apothekerin Sofia Zharinova vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" gefragt:Sofia Zharinova: 23 sec."Auf Social Media wird total viel über Kokosöl geredet. Viele meinen, dass hätte einen kleinen Lichtschutzfaktor. Experten sagen aber ganz klar: Kokosöl oder andere Öle sind kein Ersatz für Sonnencreme. Der Lichtschutzfaktor ist viel zu schwach, um wirklich vor der Sonne zu schützen. Ganz im Gegenteil. Wenn man sich damit einreibt, kann es sogar zu einem Hitzestau kommen oder man kriegt Pickel davon."Sprecher: Immer wieder tauscht auch die Frage auf: Warum braucht man auch im Schatten Sonnencreme?Sofia Zharinova: 18 sec."Weil man auch im Schatten UV-Strahlung abkriegt. Egal ob unter Bäumen oder unter dem Sonnenschirm, die Strahlen kommen trotzdem durch. Und sie können auch von der Seite oder von Wasserflächen in der Nähe reflektiert werden. Deshalb auch im Schatten immer gut eincremen und auf Sonnenschutz achten."Sprecher: Nun wird aber immer mal wieder behauptet, dass man auch durch die passende Ernährung einen Sonnenschutz erzielen kann:Sofia Zharinova: 15 sec."Tatsächlich wird das immer wieder untersucht. Tomatenmark, Karotten oder Mandeln wird eine schützende Wirkung zugesprochen. Die Effekte sind aber so gering, dass man nicht wirklich von einem Sonnenschutz sprechen kann. Deswegen ist es auf jeden Fall besser, eine Sonnencreme zu verwenden."Abmoderation: Und nicht vergessen: Mit zunehmendem Alter ist Sonnenschutz besonders wichtig, denn die Haut wird dünner und kann sich darum weniger gut vor der Sonne schützen, schreibt der "Senioren Ratgeber".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.senioren-ratgeber.dePressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6053508