HUBER+SUHNER eröffnet neue Produktionsstätte für POLATIS® Optical Circuit Switches zur Unterstützung von KI-Rechenzentren



12.06.2025 / 06:45 CET/CEST





12.06.2025 HUBER+SUHNER hat heute im polnischen Pisary eine neue hochmoderne Produktionsstätte für die Serienproduktion von POLATIS® Optical Circuit Switches (OCS) für KI- und Hyperscale-Rechenzentren eröffnet. Die Produktionskapazität soll in den nächsten zwei Jahren mindestens um das Fünffache gesteigert werden. Mit dem neuen Produktionsstandort kann HUBER+SUHNER OCS-Lösungen für Hyperscale-Betreiber bereitstellen, die nötig sind, um die Leistung und Energieeffizienz von Rechenzentren und KI-Rechenclustern zu verbessern. Damit kann das Unternehmen von der steigenden Nachfrage und vom Potenzial des schnell wachsenden Marktes für die Ausrüstung von KI-Rechenzentren profitieren. "Die Eröffnung unserer Produktionsstätte in Pisary ist ein wichtiger Meilenstein, der unser Engagement für Innovation und Exzellenz im Bereich optischer Netzwerke unterstreicht", sagt Jürgen Walter, Chief Operating Officer des Segments Kommunikation bei HUBER+SUHNER. "Unsere POLATIS® OCS-Lösungen erlauben eine energieeffiziente, dynamische, softwaredefinierte Rekonfiguration von optischen Verbindungen und erfüllen damit die Anforderungen von KI-Workloads an geringe Verluste und Latenzzeiten." Die steigende Nachfrage nach OCS-Lösungen resultiert aus dem schnellen Wachstum der Hyperscale-Rechenzentrumsinfrastruktur auf der ganzen Welt, das durch Cloud Computing und die zunehmende Nutzung von KI getrieben ist. KI-Workloads werden auf Clustern von Tausenden von Grafikprozessoren (GPUs) verarbeitet, die über Glasfasern mit höchsten Datenübertragungsraten miteinander verbunden sind. Ein OCS ermöglicht eine bedarfsgerechte Neukonfiguration dieser optischen Verbindungen mit geringster Verzögerung - ein wesentlicher Vorteil für den Betrieb von KI-Rechenzentren. Durch die Vermeidung einer optisch-elektrisch-optischen Umwandlung der Signale dank der rein optischen Neukonfiguration der POLATIS® OCS-Lösungen, reduzieren sich Stromverbrauch und damit die Betriebskosten erheblich und erlauben eine wesentlich effizientere und kostengünstigere Ausführung von KI-Workloads. Mit rund 3'000 Quadratmetern wird der Standort Pisary das bestehende Werk im nahegelegenen Krzeszowice ergänzen, das derzeit voll ausgelastet ist . "Der Standort Pisary wird unser Angebot an OCS-Lösungen erweitern und gleichzeitig unsere Zielsetzung für einen nachhaltigen Betrieb widerspiegeln", sagt Robert Smith, Managing Director POLATIS bei HUBER+SUHNER. "Zu den Einrichtungen gehören eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 150 Kilowattpeak (kWp), eine mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung sowie eine biologische Abfallbehandlungsanlage. Auch wurde ein neues Gebäudemanagementsystem eingeführt, um einen niedrigen CO 2 -Fussabdruck zu erreichen." Weitere Informationen zur neuen Produktionsstätte in Pisary und über POLATIS ® Optical Circuit Switching finden Sie auf der HUBER+SUHNER Webseite. Diese Medienmitteilung finden Sie auch unter www.hubersuhner.com/de/newsroom/unternehmensnews/news-ad-hoc-news . Medienmitteilung als PDF Link HUBER+SUHNER AG Christiane Jelinek Jim Mack CC Corporate Communications Chief Communications Officer Head Marketing Communication COM 8330 Pfäffikon ZH Telefon +41 44 952 2560 Telefon +41 44 952 2560 Schweiz pressoffice@hubersuhner.com pressoffice@hubersuhner.com hubersuhner.com





