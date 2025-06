DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BANKEN - Europäische Banken haben seit 2018 mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar für die Trennung von hochrangigen Managern gezahlt. Das zeigt das Ausmaß der Restrukturierung, die die Banken in den vergangenen Jahren unternommen haben. Die Deutsche Bank, HSBC und Santander haben zusammen zwischen 2018 und 2024 insgesamt knapp 850 Millionen Euro an Abfindungen an hochrangige Manager, sogenannte "Material Risk-Taker" ausgezahlt, wie aus einer Analyse der Financial Times hervorgeht. Societe Generale, BNP Paribas, Barclays und UBS kommen zusammen auf 275 Millionen Euro. (Financial Times)

MIETEN - In Deutschland zahlen nur wenige Menschen eine Indexmiete. Das geht aus einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die der Rheinischen Post vorliegt. Demnach handelte es sich im Jahr 2024 nur bei 2,6 Prozent aller Mietverträge um einen Indexmietvertrag. Der Studie zufolge ist der Anteil an Indexmieten gegenüber 2022 (2,1 Prozent) und 2023 (2,3 Prozent) nur leicht angestiegen. Die dominierende Form blieb mit 92 Prozent weiterhin der unbefristete Mietvertrag. Er erlaubt eine Anhebung der Miethöhe bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Die Auswertung basiert auf Daten eines repräsentativen Panels mit mehr als 5.000 teilnehmenden Mietern. (Rheinische Post)

TAURUS - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft weiter auf die Lieferung deutscher Marschflugkörper. In einem Interview mit Bild und anderen Medien von Axel Springer sagte er: "Ich wünschte, Friedrich würde uns Taurus geben. Das würde uns stärken." Er könne aber Kanzler Merz in dieser wichtigen Frage nicht unter Druck setzen. (Bild)

