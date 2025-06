© Foto: Craig Bailey - picture alliance

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Voyager Technologies ist am Mittwoch mit einem Raketenstart an die Börse gegangen. Die Aktie verteuerte sich um bis zu 140 Prozent. Es ist nicht der erste erfolgreiche IPO in 2025.Webull, CoreWeave und vor wenigen Tagen Circle Internet - die Liste von Unternehmen, die in diesem Jahr fulminant an die Börse gestartet sind, wird zunehmend länger. Am Mittwoch sorgte mit Voyager Technologies der nächste IPO für großes Aufsehen: Die Aktie verteuerte sich nach ihrem Handelsstart an der NYSE zeitweise um fast 140 Prozent. Raumfahrt und Rüstung in einem Wert? Das begeistert Anleger! Neben der neuen Begeisterung für Börsengänge, nachdem der Markt nach dem letzten …