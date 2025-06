EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

MHP Hotel AG veröffentlicht Jahresabschluss 2024 - Starke Steigerung von Umsatz und EBITDA, positiver Ausblick für 2025 bekräftigt



12.06.2025 / 07:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Testierter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht

Konzernumsatz steigt im Gesamtjahr 2024 um 18 % auf 161,0 Mio. Euro (2023: 136,3 Mio. Euro)

EBITDA verbessert sich auf 10,4 Mio. Euro - mehr als verneunfacht gegenüber Vorjahr (2023: 1,1 Mio. Euro)

RevPar steigt um 15 % auf 168,7 Euro (2023: 146,99 Euro), Belegungsquote erhöht sich auf 77,5 % (2023: 71,9 %)

Konzern erwartet für 2025 Umsatz von rund 180 Mio. Euro und EBITDA von rund 15 Mio. Euro München, 12. Juni 2025 - Die MHP Hotel AG, notiert im m:access der Börse München (ISIN: DE000A3E5C24 ), hat ihren testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht und blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurück. Die unabhängige Hotel-Investment- und Management-Plattform setzte den Wachstumskurs fort und konnte den Konzernumsatz um 18 % auf 161,0 Mio. Euro (2023: 136,3 Mio. Euro) steigern. Das Konzern-EBITDA liegt mit 10,4 Mio. Euro mehr als neunmal so hoch wie im Vorjahr (1,1 Mio. Euro).

"Es freut uns, ein Jahresergebnis präsentieren zu können, das die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells unter Beweis stellt. Trotz des erwarteten vorübergehenden Ergebniseffekts durch die Anlaufphase unserer neu eröffneten und repositionierten Hotels ist es uns gelungen, die Auswirkungen der Kosteninflation deutlich zu übertreffen und ein spürbares EBITDA-Wachstum zu erzielen," so Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO).

Nachfrage und Premium-Strategie treiben Performance Die Belegungsquote des Hotelportfolios stieg 2024 auf 77,5 % (2023: 71,9 %). Der durchschnittliche Zimmerpreis lag bei 217,75 Euro (2023: 204,47 Euro), der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) erreichte 168,73 Euro (2023: 146,99 Euro). Das im Sommer neu eröffnete Hotel Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, trug erstmals zu den Jahreszahlen bei.

Ralf Selke, CFO der MHP Hotel AG: "Wir haben unser EBITDA innerhalb eines Jahres verneunfacht. Unsere Pipeline ist stark, unsere Prozesse sind effizient - wir sehen 2025 mit Zuversicht entgegen."

Auch Michael Wagner, COO der MHP Hotel AG, ist überzeugt: "Marktdaten zeigen eindeutig: Das Premiumsegment hat sich in den vergangenen beiden Jahren besonders dynamisch entwickelt. Der Blick nach vorn stimmt optimistisch - für viele unserer Standorte werden für die kommenden fünf Jahre teils zweistellige RevPar-Zuwächse prognostiziert. Unsere klare Positionierung erweist sich als verlässlich robust und wachstumsstark."

Kapital für Expansion, strategischer Fokus auf Premium und ESG Um Opportunitäten im Zuge der fortschreitenden Marktkonsolidierung nutzen zu können und so die strategische Expansion weiter zu beschleunigen, prüft die Gesellschaft derzeit eine Aufstockung der bestehenden Finanzierungsmittel. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Erhöhung des Free Floats und der langfristigen Absicherung der Wachstumsstrategie. Parallel wird der ESG-Fokus weiter geschärft. Das gesamte Hotelportfolio wurde 2024 auf 100% Ökostrom umgestellt, was jährlich rund 6.000 Tonnen CO2 einspart.

Q1 2025 mit starkem Auftakt - Ausblick bestätigt weiteres Wachstum Auch im ersten Quartal 2025 konnte die MHP Hotel AG ihre Dynamik fortsetzen. Der Hotelumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17 % auf 33,3 Mio. Euro (Q1 2024: 28,4 Mio. Euro). Die Belegungsquote lag bei 67 % (Q1 2024: 65 %), der durchschnittliche Zimmerpreis bei 203 Euro (Q1 2024: 188 Euro), der RevPar bei 137 Euro (Q1 2024: 122 Euro).

Angesichts der anhaltend starken Nachfrage im weltweiten Tourismussektor und der für Sommer 2025 geplanten Eröffnung des Conrad Hamburg erwartet die MHP Hotel AG für das Geschäftsjahr 2025 eine Steigerung des Konzernumsatzes auf rund 180 Mio. Euro (2024: 161 Mio. Euro) sowie ein EBITDA von rund 15 Mio. Euro (2024: 10,4 Mio. Euro).

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die MHP Hotel AG heute, am 12. Juni 2025, um 10:00 Uhr einen Call abhalten. Eine Anmeldung kann über den folgenden Link vorgenommen werden: https://research-hub.de/events/registration/2025-06-12-10-00/CDZ0-GR

Der testierte Jahresabschluss und Konzernabschluss der MHP Hotel AG für das Jahr 2024 stehen unter https://www.mhphotels.com/berichte/ als Download zur Verfügung:

Über MHP Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz von namhaften Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel und der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich zum Portfolio. Die Eröffnung des Conrad Hamburg ist im Jahr 2025 geplant, die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier für 2028. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament. www.mhphotels.com Kontakt Investor Relations: junicorn Consulting Julia Stoetzel julia@junicornconsulting.com



12.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com