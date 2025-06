Fund: Janus Henderson Tabula Lux AAA CLO UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date 11.06.25 LU2941599081 14,582,596.00 EUR 0 147,205,423.03 10.0946 Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date 11.06.25 LU2941599248 234,517.00 USD 0 2,373,145.00 10.1193 Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date 11.06.25 LU2941599834 853,386.00 GBP 0 8,631,828.85 10.1148 Fund: Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date 11.06.25 LU2994520851 9,505,589.00 USD 0 96,182,429.98 10.1185 Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date 11.06.25 LU2994520935 527,100.00 USD 0 5,333,603.16 10.1188 Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date 11.06.25 LU2994521073 10,000.00 USD 0 100,904.13 10.0904 Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date 11.06.25 LU2994521669 5,000.00 GBP 0 50,080.51 10.0161