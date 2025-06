Potsdam (ots) -Auch in Potsdam stehen Unternehmen in der Pflicht, ihre Mitarbeiter bestmöglich abzusichern. PRIMEROS unterstützt Betriebe bei der Ausbildung betrieblicher Ersthelfer - rechtssicher, praxisnah und effizient. Mit individuellen Inhouse-Schulungen hilft PRIMEROS Unternehmen, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und Arbeitsunfällen vorzubeugen. Warum Erste Hilfe Chefsache ist und was Unternehmen in Brandenburg 2025 dringend beachten sollten, lesen Sie hier.Viele Arbeitgeber möchten ihre Belegschaft schützen, sind aber mit den komplexen Vorgaben zur Arbeitssicherheit überfordert. Zwar ist klar, dass betriebliche Ersthelfer vorhanden sein müssen - doch wie viele genau? Welche Ausbildung ist anerkannt? Und wer kümmert sich um die gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung? Diese Unsicherheit führt in vielen Unternehmen zu Stillstand - meist aus Angst, etwas falsch zu machen. Hinzu kommt die Sorge vor rechtlichen Konsequenzen oder sogar persönlichen Haftungen im Ernstfall. "Fehlende oder unzureichend geschulte Ersthelfer können im schlimmsten Fall Menschenleben kosten und für Betriebe zum massiven Haftungsrisiko werden", warnt Jan Christof Lehr von PRIMEROS."Viele Betriebe suchen nach einer Lösung, haben aber weder Zeit noch Know-how, sich selbst durch das Vorschriftendschungel zu kämpfen", fügt Sevim Bayrak hinzu. "Unser Ziel ist es, Sicherheit wieder einfach und umsetzbar zu machen." Genau hier setzt PRIMEROS an: Als anerkannter Schulungsdienstleister mit 20 Jahren Erfahrung sorgt das Potsdamer Team für rechtssichere, individuelle Erste-Hilfe-Konzepte - von der Schulung über die Dokumentation bis zur Materialprüfung. Die Grundlage ist eine praxisnahe Ausbildung in nur 7,5 Stunden - durchgeführt von zertifizierten Ausbildern, bundesweit anerkannt und nach DIN EN ISO 9001:2015 geprüft. So will PRIMEROS Unternehmen langfristig bei der Umsetzung der DGUV-Vorgaben entlasten - effizient, nachvollziehbar und fest verankert im Betriebsalltag.Ersthelfer im Unternehmen - was Potsdamer Arbeitgeber wissen müssenDie Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) schreibt klar vor, wie viele betriebliche Ersthelfer ein Unternehmen stellen muss - abhängig von Branche und Anzahl der Mitarbeiter. Entscheidend ist dabei nicht nur die Anzahl, sondern auch die Qualität der Ausbildung: Nur wer eine anerkannte Schulung bei einem zertifizierten Anbieter wie PRIMEROS absolviert hat, gilt offiziell als betrieblicher Ersthelfer. Die Ausbildung dauert 7,5 Stunden und ist für zwei Jahre gültig. Danach ist eine Fortbildung erforderlich, um den Status zu behalten.Doch die Verantwortung endet nicht bei den benannten Ersthelfern. Auch für die restliche Belegschaft gilt: Mindestens einmal im Jahr muss eine Unterweisung in Erster Hilfe stattfinden - unabhängig von der Funktion im Unternehmen. Viele Betriebe stehen hier vor organisatorischen Hürden. PRIMEROS reagiert darauf mit einer digitalen Lösung, die sich unkompliziert in den Arbeitsalltag integrieren lässt. So können Unternehmen gesetzliche Pflichten erfüllen, ohne den Betrieb zu stören - ein echter Gewinn für Mitarbeitersicherheit und Effizienz.Inhouse-Schulungen: Praxisnah, effizient und individuellÖffentliche Erste-Hilfe-Kurse sind meist nicht auf die spezifischen Anforderungen von Unternehmen ausgerichtet. Sie finden oft zu starren Terminen statt, verlangen lange Anfahrtswege und bieten nur allgemeine Inhalte. PRIMEROS setzt hier an: Mit Inhouse-Schulungen direkt in Potsdam und Umgebung, die exakt auf die Bedürfnisse des jeweiligen Betriebs zugeschnitten sind. Auch eine Aufteilung der Belegschaft auf mehrere Gruppen und flexible Termine sind problemlos möglich.Das ist besonders relevant für Unternehmen mit erhöhtem Unfallrisiko, Schichtbetrieb oder besonderen betrieblichen Abläufen. "Unsere Schulungen sind nicht nur effizient, sondern decken auch alle DGUV-Vorgaben vollständig ab - Unternehmen müssen sich um nichts kümmern", betont Ausbildungsleiter Franz Peter Mosa. Zusätzlich prüft das PRIMEROS-Team im Rahmen der Schulung die Erste-Hilfe-Ausstattung vor Ort - ein oft übersehener, aber gesetzlich vorgeschriebener Schritt. Auch bei der Abrechnung mit der Berufsgenossenschaft unterstützt PRIMEROS - so bleibt der Aufwand für Unternehmen minimal.PRIMEROS als langfristiger Partner für Sicherheit im BetriebErste Hilfe ist kein einmaliger Schulungstermin, sondern Teil eines funktionierenden Sicherheitskonzepts. PRIMEROS begleitet Unternehmen deshalb über die reine Ausbildung hinaus. Mit festen Ansprechpartnern, klarer Beratung und uneingeschränktem Fokus auf Rechtssicherheit erhalten Arbeitgeber ein verlässliches Komplettpaket. Gerade mit Blick auf die ab 2025 erwarteten verstärkten Kontrollen der betrieblichen Sicherheit ein entscheidender Vorteil.Dabei bringt das Team um Gründer Jan Christof Lehr über 20 Jahre Erfahrung in der Ausbildung von Ersthelfern mit - unterstützt von Expertinnen wie Sevim Bayrak und Ausbildungsleiter Franz Peter Mosa. Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Thüringen garantiert ein konstant hohes Qualitätsniveau. Unternehmen profitieren von passgenauen Schulungskonzepten, praxisnahen Übungen und einer reibungslosen Umsetzung aller gesetzlichen Vorgaben - ohne komplizierte Eigenorganisation.Sie möchten Ihr Unternehmen für 2025 gesetzeskonform und sicher aufstellen - mit minimalem Aufwand und maximalem Nutzen? 