The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.06.2025ISIN NameXS2056722734 METINVEST 19/25 REGSXS2189592616 ACS,ACT.CONS 20/25 MTNDE000HLB4PP3 LB.HESS.-THR.IS.06B/2015DE000DG4T6V3 DZ BANK IS.A630DE000HLB09Q2 LB.HESS.-THR. E0515B 025DE000A383BZ5 KRED.F.WIED.24/34 MTNXS2186093766 CH MENG.DAI. 20/25XS2186295049 QNB FINANCE 20/25 MTNDE000LB13NE8 LBBW STUFENZINS 20/25DE000HLB2US1 LB.HESS.THR.CA.TIL.06A/20FI4000440540 TIETOEVRY 20/25XS2187689034 VW INTL.FIN 20/UND. FLRUS40434LAA35 HP 20/25