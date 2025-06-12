The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.06.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.06.2025
ISIN Name
XS2056722734 METINVEST 19/25 REGS
XS2189592616 ACS,ACT.CONS 20/25 MTN
DE000HLB4PP3 LB.HESS.-THR.IS.06B/2015
DE000DG4T6V3 DZ BANK IS.A630
DE000HLB09Q2 LB.HESS.-THR. E0515B 025
DE000A383BZ5 KRED.F.WIED.24/34 MTN
XS2186093766 CH MENG.DAI. 20/25
XS2186295049 QNB FINANCE 20/25 MTN
DE000LB13NE8 LBBW STUFENZINS 20/25
DE000HLB2US1 LB.HESS.THR.CA.TIL.06A/20
FI4000440540 TIETOEVRY 20/25
XS2187689034 VW INTL.FIN 20/UND. FLR
US40434LAA35 HP 20/25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.06.2025
ISIN Name
XS2056722734 METINVEST 19/25 REGS
XS2189592616 ACS,ACT.CONS 20/25 MTN
DE000HLB4PP3 LB.HESS.-THR.IS.06B/2015
DE000DG4T6V3 DZ BANK IS.A630
DE000HLB09Q2 LB.HESS.-THR. E0515B 025
DE000A383BZ5 KRED.F.WIED.24/34 MTN
XS2186093766 CH MENG.DAI. 20/25
XS2186295049 QNB FINANCE 20/25 MTN
DE000LB13NE8 LBBW STUFENZINS 20/25
DE000HLB2US1 LB.HESS.THR.CA.TIL.06A/20
FI4000440540 TIETOEVRY 20/25
XS2187689034 VW INTL.FIN 20/UND. FLR
US40434LAA35 HP 20/25
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