The following instruments on XETRA do have their first trading 12.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.06.2025Aktien1 CA09068G1046 Biorem Inc.Anleihen/ETF1 US032095AT89 Amphenol Corp.2 FR0014010IN9 Covivio S.A.3 XS3091931058 eDreams ODIGEO S.A.4 FR0014010IQ2 Veolia Environnement S.A.5 XS3087737956 Bank of Queensland Ltd.6 XS3095373943 DekaBank Deutsche Girozentrale7 DE000NLB5EY8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 US693656AE03 PVH Corp.9 XS1862483259 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.10 XS3095367978 Air Products & Chemicals Inc.11 GB00BRX9CC80 Capital Investment Ventures Ltd.12 DE000A4DFH60 Deutsche Bank AG13 XS3092057820 Norsk Hydro ASA14 FR0014010IP4 Veolia Environnement S.A.15 DE000HEL4AD8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HEL0HV3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HEL0HP5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HEL0HL4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HEL0HK6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HEL0HJ8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HEL0HF6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HEL0HE9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HEL0HD1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 IE000JS4ANL9 JPM Global Government Bond Active UCITS ETF - USD (acc)25 IE0008P6LL15 JPM Global Government Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)26 IE00BFXR5R48 L&G UK Equity UCITS ETF