MPH Health Care AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Quartal 2025:



12.06.2025







MPH Health Care AG veröffentlicht Zahlen für das 1. Quartal 2025: Eigenkapital (Net Asset Value) beträgt 257,9 Mio. Euro, dies entspricht 60,24 Euro je Aktie.

Eigenkapitalquote sinkt geringfügig auf 94,9 % (31.12.2024: 95,5 %). Berlin, 12. Juni 2025 - Die MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) gibt für das 1. Quartal 2025 das vorläufige IFRS-Konzernergebnis bekannt. Demnach verringerte sich das Eigenkapital um 7,2 % von 277,9 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024 auf 257,9 Mio. Euro zum Stichtag 31. März 2025. Der Net Asset Value (NAV) je Aktie reduzierte sich von 64,90 Euro (31.12.2024) auf 60,24 Euro zum 31.03.2025. Zum Vorjahreszeitpunkt 31.03.2024 lag der NAV je Aktie bei 58,77 Euro. Das IFRS-Periodenergebnis reduzierte sich von 0,67 Mio. Euro per 31.03.2024 auf

-19,97 Mio. Euro per 31.03.2025. Dieses Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der bilanztechnischen Bewertung der börsennotierten Beteiligungen zum Stichtag, die nicht liquiditätswirksam ist. Die MPH AG ist eine Investmentgesellschaft, deren Beteiligungen als finanzielle Vermögenswerte unter der Bilanzposition "Finanzanlagen" ausgewiesen werden und zum Bilanzstichtag "at fair value through profit or loss" bewertet werden. Die Eigenkapitalquote reduzierte sich geringfügig von 95,5 % auf 94,9 % und weist weiterhin einen sehr hohen Wert auf. Am 31. Mai 2025 hat die Beteiligung CR Energy AG in einer ad-hoc-Meldung bekanntgegeben, dass sie in den nächsten Tagen voraussichtlich einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen wird. Grund für den voraussichtlichen Antrag sei neben der aktuellen Marktentwicklung die fehlende Bereitschaft der Kreditgeber zur weiteren Prolongation der Betriebsmittelkredite. Laut Mitteilung werden die laufenden Projekte von Tochtergesellschaften hiervon voraussichtlich nicht betroffen sein. Der Vorstand der CR Energy führe weiterhin Gespräche mit Investoren für die Bereitstellung von Eigen- bzw. Fremdkapital. Die M1 Kliniken AG hat im 1. Quartal 2025 den Konzernumsatz um 9,5 % auf 92,7 Mio. EUR und das EBIT um 29 % auf 8,8 Mio. EUR steigern können. Die Konzern-EBIT-Marge wurde von 8,1 % auf 9,5 % gesteigert. Im lukrativen "Beauty-Segment" konnte die EBIT-Marge sogar von 22 % auf 26 % gesteigert werden. Die M1-Gruppe plant, ihren profitablen Wachstumskurs 2025 weiter voranzutreiben. Im Beauty-Segment wird für das Gesamtjahr ein Umsatz zwischen 100 und 120 Mio. EUR angestrebt. Bis 2029 soll dieser auf 200 bis 300 Mio. EUR steigen - bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 20 %. Mit dem Dividendenvorschlag von 0,50 Euro je Aktie bekräftigen Vorstand und Aufsichtsrat der M1 die Ausschüttungspolitik der Gesellschaft. Vorstand und Aufsichtsrat der MPH Health Care AG haben beschlossen, auf der diesjährigen Hauptversammlung am 17. Juli 2025, erneut eine Dividende in Höhe von 1,20 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen.

Über die MPH Health Care AG: Die MPH Health Care AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Aber auch außerhalb des Gesundheitsmarktes nutzt die MPH sich bietende Potenziale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen.

Patrick Brenske, Vorstand

E-Mail: ir@mph-ag.de



