Eine Drohung Teherans hat am Mittwoch den Ölpreis kräftig steigen lassen. Dieser befindet sich bereits seit Anfang Mai im Aufwind, nachdem der Preis der Ölsorte WTI Crude auf den tiefsten Stand seit Januar 2021 bei rund 55 US-Dollar gefallen war. In der Nacht auf Donnerstag kletterte er nach der Iran-Drohung zeitweise bis an die Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...