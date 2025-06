Die Analysten der US-Großbank Wells Fargo sehen in Edelmetallen - allen voran Gold - große Chancen für Anleger, die sich gegen geopolitische Risiken und wirtschaftliche Unsicherheiten absichern wollen. In ihrem Midyear-Ausblick 2025 prognostiziert die US-Großbank neue Allzeithochs beim Goldpreis bis zum Jahr 2026."Die deutlichen Korrekturen bei Rohstoffpreisen bieten attraktive Einstiegsgelegenheiten für ein verbessertes wirtschaftliches Umfeld ab Ende 2025", heißt es in dem Bericht. Besonders profitieren ...

