Zanders, ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für Treasury- und Risikomanagement, veranstaltet am 16. September 2025 im legendären Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam seine erste Financial Performance Conference. Der Event wird mehr als 250 hochkarätige Fachleute aus Unternehmen, Finanzinstituten, dem öffentlichen Sektor und Nichtregierungsorganisationen versammeln, um sich zu vernetzen, strategische Erkenntnisse auszutauschen und einen branchenübergreifenden Dialog rund um die Zukunft der Finanzleistung zu führen.

Laurens Tijdhof, CEO, Zanders, kommentiert:

"Der Begriff der finanziellen Performance wird neu definiert. In einem Umfeld, das von immer schnelleren Veränderungen und stetig wachsender Komplexität geprägt ist, erfordert das Erreichen einer nachhaltigen finanziellen Performance Innovation, gemeinsame Erkenntnisse und eine sektorübergreifende strategische Ausrichtung. Unsere Financial Performance Conference soll eine Plattform bieten, auf der Expertinnen und Experten aus dem Bankwesen und aus Unternehmen zusammenkommen, um wegweisende Ansätze für die Zukunft der Finanzlandschaft zu diskutieren."

Vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Lage, vermehrter regulatorischer Reformen und digitaler Disruption widmet sich die Konferenz der dringenden Notwendigkeit einer branchenübergreifenden Zusammenarbeit. Erstmals sind Fachleute aus Unternehmen und Banken dazu eingeladen, im Rahmen eines Forums gemeinsam neue Trends zu erkunden, drängende Herausforderungen anzugehen und innovative Ideen auszutauschen, um die Zukunft der Finanzperformance zu gestalten.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen drei Themen, die die Finanzwelt verändern:

Disruption im Finanzsektor Bewältigung regulatorischer Veränderungen, Marktverschiebungen und eskalierender Risiken

Bewältigung regulatorischer Veränderungen, Marktverschiebungen und eskalierender Risiken Die Macht von Technologie und KI Innovation für mehr Effizienz, Einblicke und Wettbewerbsvorteile

Innovation für mehr Effizienz, Einblicke und Wettbewerbsvorteile Finanzrisikomanagement Entwicklung robuster Frameworks zur Stärkung der finanziellen Resilienz

Aufbauend auf einer erfolgreichen Dekade seines Risk Management Seminar bietet die neue Referenzveranstaltung von Zanders Expertenrunden, Fachvorträge und strategische Einblicke mit Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung von Best Practices in den Bereichen Finanzperformance, Treasury und Risikomanagement. Teilnehmende profitieren nicht nur von fundierten Vorträgen und anregenden Diskussionen mit Fachkollegen, sondern auch von einzigartigen Gelegenheiten zum Networking im Muziekgebouw aan 't IJ, einem der beeindruckendsten Veranstaltungsorte Europas.

Die Anmeldung für die Veranstaltung ist ab sofort unter zandersgroup.com/en/financial-performance-conference möglich.

Über Zanders:

Zanders ist ein weltweit tätiges, unabhängiges Beratungsunternehmen für Treasury- und Risikomanagement mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung innovativer Lösungen für multinationale Unternehmen, Finanzinstitute, öffentliche Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Das Unternehmen ist spezialisiert auf Treasury-Strategie und -Organisation, Technologieauswahl und -implementierung, finanzielles und nichtfinanzielles Risikomanagement, Risikomodellierung, Validierungen und regulatorische Compliance und hat eine eigene Suite innovativer Technologielösungen entwickelt. Das fusionierte Unternehmen verzeichnet ein starkes Wachstum und hat sich zu einer weltweit führenden Beratungsfirma mit 500 Beschäftigten in 13 Niederlassungen in Europa, dem Nahen Osten, den USA und Asien entwickelt.

Zanders bekennt sich zu den ESG-Grundsätzen (Environmental, Social and Governance) und unterstützt seine Kunden beim Erreichen ihrer ESG-Ziele. Das Unternehmen fördert eine Kultur, die Vielfalt in jeder Form achtet und wertschätzt.

Weitere Informationen unter www.zandersgroup.com.

Um sich für die Financial Performance Conference anzumelden, besuchen Sie Financial Performance Conference Zanders.

