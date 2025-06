DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Weiterhin wenig Bewegung im Bund-Future: Er notiert im Handelsverlauf am Donnerstag gegen 8.05 Uhr um 4 Ticks niedriger bei 130,75 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,94, das -tief bei 130,74 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.167 Kontrakte. Damit hält der Seitwärtshandel an mit Unterstützungen bei 130,52 sowie 130,30 Prozent und Widerständen bei 131,47 sowie 131,63 Prozent, wie es bei der Helaba heißt.

Zwar haben mit den US-Verbraucherpreisen die Zinssenkungserwartungen wieder etwas zugenommen. Weitere Impulse könnten aber am Nachmittag von den US-Erzeugerpreisen ausgehen. Ein leichter Anstieg könnte die US-Notenbank in ihrer abwartenden Haltung bestärken, so die Helaba mit Blick auf die kommende Notenbanksitzung.

