© Foto: Richard Drew - AP

US-Aktien-Futures fallen, nachdem der S&P 500 seine dreitäige Gewinnserie beendet hat. Inflationssorgen, Handelskonflikte und geopolitische Spannungen belasten die Märkte. Kippt jetzt die Stimmung an der Wall Street? Nach drei Tagen mit Gewinnen legen die US-Börsen zur Wochenmitte eine Verschnaufpause ein - und US-Aktien-Futures deuten am Donnerstagmorgen auf weitere Verluste hin. Die Terminkontrakte auf den S&P 500 notieren 0,31 Prozent im Minus, jene auf den Nasdaq 100 verlieren 0,32 Prozent. Auch beim Dow Jones deuten die Futures mit einem Abschlag von 148 Punkten beziehungsweise 0,34 Prozent nach unten (Stand: 08:25 Uhr, MESZ). Am Mittwoch hatte der S&P 500 0,27 Prozent eingebüßt, der …