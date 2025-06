Berlin (ots) -Am 11. Juni 2025 ging die neue Homepage des Bundesverband MEDIATION mit Mediator:innen-Suche und Zugang zur kostenfreien Konflikt-Hotline live. Menschen im Konflikt, die nicht weiterwissen, finden mit der Mediator:innen-Suche die für sie passende professionelle Unterstützung, ob online oder in ihrer Nähe. Über die Konflikt-Hotline erreichen sie zeitnah geschulte Ansprechpartner:innen für ein erstes Gespräch.Nach intensiven Vorbereitungen ist es so weit: Die neue Homepage ist live, optisch ansprechend und mit vielen nützlichen Funktionen ausgestattet. "Nicht nur Mitglieder sind über die Veränderung glücklich. Auch Menschen, die einen Mediator oder eine Mediatorin suchen, werden fündig", unterstreicht der erste Vorsitzende des Bundesverbands Mediation, Christian Hartwig. Mit der überarbeiteten Mediator:innen-Suche gelangen sie schnell auf aussagekräftige Profile, um professionelle Unterstützung in ihrer Umgebung zu finden. Auf der Seite des Verbandes sind Mediator:innen aus 20 Fachgebieten wie zum Beispiel Familie, Erbschaft, Arbeitswelt aus dem ganzen Bundesgebiet sowie aus Österreich und der Schweiz gelistet. Hier geht es zur Suche: www.bmev.de.Erste Hilfe bei Spannungen und Konflikten bietet außerdem die Konflikt-Hotline: täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr beraten hier geschulte Mediator:innen kostenfrei, unverbindlich und vertraulich im Konfliktfall. Die Hotline ist erreichbar unter der Nummer 0800 247 36 76. Samstags von 16.00 bis 20.00 Uhr sind auch englisch-sprachige Kolleg:innen am Telefon. Mehr Informationen finden Sie hier (https://www.bmev.de/de/aktuelles-service/konflikt-hotline)."Mit der neuen Website haben wir einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft getan und sorgen damit dafür, dass Mediation alle erreicht", so die zweite Vorsitzende Monika Knauer-Walter. "Wir freuen uns, dass wir Menschen niederschwellig dabei helfen können, fachlich exzellent ausgebildete Unterstützung auf dem Weg zu einvernehmlichen Lösungen und einem friedlichen Miteinander zu finden."Der Bundesverband MEDIATION e.V. ist mit über 3.200 Mitgliedern der größte Fachverband für Verständigung in Europa. Der Verband fördert den gewaltfreien Umgang mit Konflikten. Qualitätssicherung in Mediation und Ausbildung sowie ein niederschwelliger Zugang zur Vermittlung in Konflikten stehen im Fokus. Ausgebildete Mediator:innen können ebenso Mitglied werden wie alle an Mediation Interessierten.Jetzt Mitglied werden (https://www.bmev.de/de/der-verband/mitglied-werden) im Bundesverband MEDIATION.Pressekontakt:Christian Hartwig1. Vorsitzender Bundesverband MEDIATION e.V.E-Mail: christian.hartwig@bmev.deTel. +49 (0) 163 6852518Monika Knauer-Walter2. Vorsitzende Bundesverband MEDIATION e.V.Tel. +49 (0) 176 55632270E-Mail: monika.knauer-walter@bmev.deJörn ValldorfPressereferentE-Mail: joern.valldorf@bmev.deTel: Tel.: +49 (0)30 54 90 60 8-22Original-Content von: Bundesverband Mediation e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175223/6053575