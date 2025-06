Berlin (ots) -Der Bürger- und Polizeibeauftragte des Landes Berlin, Alexander Oerke, hat eine positive Bilanz seiner Arbeit gezogen."Wenn wir begründete Beschwerden, die wir als begründet erachten, weitergeben, hilft die Behörde in der Regel ab", sagte Oerke am Donnerstag im rbb24 Inforadio. "Wir haben da einen großen Erfolg, über 50 Prozent der Fälle werden so gelöst, indem die Behörde dann einen Bescheid erlässt oder das Verfahren einfach weiterführt."Oft sei das Problem, dass Bürger gar keinen Bescheid von der Verwaltung erhielten oder telefonisch niemanden erreichten, sagte Oerke.Bei den Beschwerden, die nichts mit der Polizei zu tun haben, kämen die meisten aus dem Bereich der Bürgerämter, beziehungsweise aus dem Bereich der Bezirksämter, und da schwerpunktmäßig aus dem Bereich der Sozialämter.Der Bürger- und Polizeibeauftragte des Landes Berlin ist seit 2022 im Amt. Am Donnerstag legt er dem Abgeordnetenhaus seinen Bericht für das Jahr 2024 vor.Das komplette Interview: https://ots.de/sfBZRUPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6053579