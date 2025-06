National Fuel Gas - NFG: Aktueller Top Pick im Ölsektor!

Pullback zum 20er-EMA!

Stabiler Aufwärtstrend beim Dividendenkönig National Fuel Gas (NFG) trotz langer Schwächeperiode beim Ölpreis!

National Fuel Gas (NFG) - ISIN US6361801011

Rückblick: Das Chartbild zeigt einen stabilen Aufwärtstrend mit einem Halbjahresplus von rund 34 Prozent bei der National-Fuel-Gas-Aktie. Das Wertpapier hebt sich insofern ab vom Rest des Ölsektors, indem lange Zeit Abverkäufe dominierten. Die derzeit wieder anziehenden Ölnotierungen könnten zusammen mit saisonalen Effekten zusätzliches Momentum bescheren.

NFG-Aktie: Chart vom 11.06.2025, Kürzel: NFG Kurs: 82.02 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Rücksetzer zum 20er-EMA sieht vielversprechend aus, sodass die Nation-Fuel-Gas-Aktie in Kürze wieder das Allzeithoch vom 3. Juni erreichen dürfte. Die kommenden Quartalszahlen am 4. August stehen einem längerfristigen Swingttrade nicht im Wege.

Mögliches bärisches Szenario

Im Chart haben wir eine enge Absicherung eingezeichnet. Grundsätzlich könnte wir auch etwas mehr Spielraum geben, da der Sektor insgesamt überverkauft aussieht und auch die Saisonalität für steigende Kurse spricht.

Meinung:

National Fuel Gas Company fördert Gas im Appalachen-Becken und Öl in Kalifornien. Da das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette vom Abbau bis zum Verkauf abdeckt, kann es flexibel auf Preisschwankungen reagieren und Kosten senken. Fallende Umsätze und Gewinne in den letzten beiden Jahren sind Ursache der gesunkenen Notierungen am Ölmarkt. Ein kleines Warnzeichen könnnte allerdings sein, dass die Dividende pro Aktie für 2024 deutlich über dem Gewinn liegt. Hinweis für Dividendenjäger: Die Ausschüttungen steigen seit 54 Jahren, somit gehört das Wertpapier zu den Dividendenkönigen! Die Dividendenrendite 2024 liegt bei 3.33 Prozent. Charttechnisch spricht alles für steigende Kurse, daher könnten Trader den momentanen Rückenwind ausnutzen und einen Long Trade starten.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 7.41 USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 32.06 Mio. USD

Meine Meinung zu National Fuel Gas ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/seit-69-jahren-steigende-dividenden-diese-koenigs-aktien-darf-man-sich-nicht-entgehen-lassen-20371527.html

Veröffentlichungsdatum: 12.06.2025

Autor: Thomas Canali

