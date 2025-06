FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag erstmals seit etwa sieben Wochen wieder über die Marke von 1,15 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kletterte die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1532 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit dem 22. April. Der Euro konnte an die Kursgewinne vom Vortag anknüpfen und hat seit der Wochenmitte um etwa einen Cent zugelegt.

Der Euro profitierte von einer Dollar-Schwäche. Hintergrund sich gestiegene Spekulationen auf Zinssenkungen in den USA. Jüngste Daten zur amerikanischen Preisentwicklung haben gezeigt, dass die US-Inflation überraschend niedrig ist. Bisher trieb die aggressive Zollpolitik der US-Regierung die Teuerung noch nicht nennenswert an; Experten rechnen hier aber mit einer Veränderung in den kommenden Monaten.

"An den US-Ladenkassen sind Zölle weiterhin kaum angekommen", kommentierten Experten der Dekabank. Bisher seien nur in wenigen Warengruppen zollbedingte Preisanstiege zu erkennen. "Offensichtlich halten viele Exporteure und Verkaufsläden die Preisweitergabe zurück", heißt es bei der Dekabank, was die Erwartung an eine Senkung der Leitzinsen durch die US-Notenbank etwas verstärkt habe.

Das britische Pfund musste hingegen einen Teil der frühen Kursgewinne im Handel mit dem US-Dollar wieder abgeben, nachdem Konjunkturdaten enttäuschend ausgefallen waren. Im April war die britische Wirtschaft wegen einer schwachen Entwicklung im Bereich Dienstleistungen erstmals seit einem halben Jahr wieder geschrumpft./jkr/mis