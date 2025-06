© Foto: DALL*E

GameStop pumpt 1,75 Milliarden US-Dollar in Wandelanleihen - und die Aktie stürzt zweistellig ab. Plant der Meme-Gigant jetzt den nächsten Bitcoin-Kauf? Anleger zittern vor dem nächsten wilden Ritt ins Ungewisse. GameStop will neue Wandelanleihen im Volumen von 1,75 Milliarden US-Dollar an institutionelle Anleger ausgeben. Wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte, sollen Erstkäufern zusätzlich Anleihen im Wert von bis zu 250 Millionen US-Dollar über eine 13-tägige Mehrzuteilungsoption angeboten werden. Die genauen Konditionen - wie der Umwandlungskurs und Rückzahlungsrechte - sollen erst im Zuge der Preisgestaltung der Privatplatzierung festgelegt werden. Die Erlöse sollen "für …